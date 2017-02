Varetektsfengslet i fire nye uker

En av de fire ukene er i full isolasjon. Mannen anket på stedet og nekter fortsatt straffskyld.

Politiadvokat Jørgen Aunet er fornøyd med resultatet fra fredagens fengsling.

– Det er i tråd med den begjæringen vi leverte, bortsett fra at isolasjonsperioden ble gjort én uke kortere enn vi ba om. Men vi er fornøyde med resultatet, sier Aunet til NRK.

Det går av fengslingskjennelsen fram at mistanken mot den drapssiktede 26-åringen er styrket.

– Det er på bakgrunn av nye tekniske funn, sier politiadvokat Aunet, som ikke vil gå nærmere inn på hva slags funn det dreier seg om.

Politiet har gjennomført rundt 100 vitneavhør i saken de siste par ukene.

– I tillegg har vi gjort mange tekniske undersøkelser, og vi har innhentet tekniske spor, sier Aunet.

Den siktede 26-åringen skal i neste uke avhøres på nytt på bakgrunn av de nye bevisene og sporene i saken.

Forsvareren undrer seg

26-åringens forsvarer, advokat Arve Opdahl, setter spørsmålstegn ved at mistanken mot hans klient er styrket.

– Det er i så fall en annen tolkning av sakens dokumenter enn det jeg har, og jeg synes heller ikke at den begrunnelsen framkommer av kjennelsen, sier han.

– Hvor står saken nå i forhold til for to uker siden?

– Hvis det er slik at man mener at siktelsen kan opprettholdes, synes jeg man skulle ha kommet atskillig lengre. Jeg undrer meg over at man så langt ikke har kommet med flere opplysninger, sier Opdahl.

Lukkede dører

Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett gikk fredag for lukkede dører. 26-åringen ble i slutten av januar varetektsfengslet i to uker i full isolasjon. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus. Observasjoner rundt åstedet gjorde at politiet raskt slo fast at dødsfallet var mistenkelig.

Tre personer er så langt siktet i saken. To av disse er siktet for drap, mens den siste er siktet etter straffelovens paragraf 275 som gjelder drap eller medvirkning til drap.

26-åringen er tiltalt i en annen straffesak. Tiltalen dreier seg blant annet om trusler mot politiet og vold mot helsepersonell. Saken ble imidlertid utsatt fordi hans advokat mente at 26-åringen ikke hadde fått forberedt seg godt nok.

