Varetektsfengsles i fire uker etter voldsepisode i Trondheim

Ifølge fengslingskjennelsen er den fornærmede livstruende skadet, men tilstanden hans skal være stabil.

– Tilstanden til mannen er stabil, men han er alvorlig skadet, sier Wenche Johnsen, politioverbetjent og etterforskningsleder ved Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen.

Lå skadd på veranda

Det var fredag ettermiddag at politiet rykket ut til en bolig på Sverresborg i Trondheim etter at de hadde fått melding om at en mann lå skadd på en veranda.

Samme kveld ble en mann i 40-årene pågrepet og mistenkt for å ha tilknytning til saken.

Lørdag ettermiddag ble mannen av Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøkskontroll.

Mener kamerat utøvde volden

Den siktede er mistenkt for overtredelse av straffelovens paragraf 274 som omhandler grov kroppsskade.

Ifølge politiet kjenner den siktede og den fornærmede hverandre fra før. De er også kjenninger av politiet.

I avhør skal den siktede ha forklart at det var en kamerat som utøvde volden.

Ifølge kjennelsen er det uavklart om den siktedes forklaring stemmer eller om han var alene om ugjerningen.

Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med vitner i saken.