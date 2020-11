Var på pubquiz da terroren rammet Wien – satt i mørket bak stengte dører i flere timer

Mari Louise Berge og kjæresten gjorde som mange andre i Wien i går. De ville nyte den siste kvelden på byen før portforbudet ble innført.

– Vi satt og svarte på spørsmål da en av dem som arbeider i restauranten forteller at det er skyting på gang og at noe alvorlig har skjedd, forteller Mari Louise Berge, som er psykolog og har bodd i Wien i ett år til NRK.

Fem drept – åtte livstruende skadet

Fem personer er drept etter terrorangrepet i sentrum av Wien. En av disse er en antatt gjerningsmann.

Nå pågår det en jakt etter flere mulige involverte.

En av gjerningspersonene var IS-sympatisør. Det opplyste innenriksminister i Østerrike Karl Nehammer på en pressekonferanse tirsdag. Ifølge han dreier det seg om personen som ble skutt og drept av politiet mandag kveld.

Den antatte gjerningsmannen var 20 år gammel. Han var født og oppvokst i Wien, og hadde nordmakedonsk bakgrunn.

VIDEO: Denne videoen ble delt i sosiale medier mandag kveld, og viser etter alt å dømme skytingen utenfor synagogen. Innholdet er ikke verifisert av politiet. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Denne videoen ble delt i sosiale medier mandag kveld, og viser etter alt å dømme skytingen utenfor synagogen. Innholdet er ikke verifisert av politiet.

Fikk panikk

Mari Louise Berge fikk først vite om terroren noen kvartaler unna puben via en SMS fra moren sin i Norge.

– Alle fikk raskt med seg hva som hadde skjedd. De ansatte i restaurantene sa de måtte slukke lysene og at ingen fikk lov til å gå ut. Da ble det raskt noe panikkstemning, sier Berge.

De fikk etter hvert vite mer om hvor terrorangrepet hadde skjedd, og følte de var langt nok unna så de kunne føle seg rimelig trygge.

– Folk ble selvfølgelig redde. Alle satt og leste på mobilen for å få oversikt over hva som hadde skjedd. Her i Wien føler vi jo at vi er i en av de tryggeste byene i Europa.

INGEN GIKK UT: Ingen fikk forlate puben i Alsergrund i Wien sentrum, dørene ble låst og lyset slukket da det ble kjent at det pågikk et terrorangrep noen kvartaler unna. Foto: Mari Louise Berge

Det ble raskt antydet i nyhetene at angrepet var mot synagogen som lå like ved der skytingen skjedde.

– Vi trodde derfor ikke dette var noen direkte trussel mot oss. Men så viste det seg at det var angrep mot en uteservering. Hadde vi visst det tidligere hadde det nok blitt mer panikk, sier Berge.

Mye politi ute

Mari Louise Berge og alle de andre gjestene ble sittende bak låste dører i puben i mange timer. Den amerikanske ambassaden ligger like ved. De så mye blålys og politibiler passere.

– Vi skulle egentlig gå hjem ved midnatt på grunn av koronaregelen, men mange ble der lengre. Etter hvert ble det til og med litt god stemning. Vi spilte musikk og folk begynte å røyke inne. Det ble litt sånn unntakstilstand.

– Vi prøvde å ta vare på hverandre, og ikke stresse opp hverandre.

Mari Louise Berge og kjæresten bor i gangavstand fra puben, men folk fikk beskjed om ikke å ta kollektivtransport. Mange overnattet hos venner i nærheten.

– Vi gikk hjem i ett-tida, og det var veldig mange politibiler som kjørte rundt. Alle som var på vei inn mot sentrum ble stoppet, sier Berge.

FRYKT: Knut Laurits Karlsen Wollum fikk med seg politijakten som forgikk rundt der han bor i Wien, og sier de kjenner både på frykt og nervøsitet etter det som har skjedd. Foto: Privat

Også Knut Laurits Karlsen Wollum (26) merket gårsdagens terrorangrep.

Han har bodd i den østerrikske hovedstaden i to år og jobber ved FNs hovedkvarter. Han var hjemme da angrepet skjedde. Fra vinduet så han blålys og hørte sirener.

– Politijakten pågikk i store deler av byen også rundt her jeg bor. Man så tydelig helikoptrene ligge i luften over bykjernen og det var sirener og blålys så langt øye kunne se, sier Karlsen Wollum.

Nervøsitet og frykt

26-åringen forteller at politiet og myndighetene var raskt ute med informasjon til innbyggerne.

Likevel kjenner både Knut Laurits Karlsen Wollum og vennene hans i dag på en frykt og nervøsitet. En av gjerningspersonene er fortsatt er på frifot.

– For meg har alltid Wien virket som en fredelig by. Jeg ble veldig overrasket og nervøs over gårsdagens handlinger, sier Karlsen Wollum.

Dagen derpå er det stille utenfor vinduet hans.

– Gaten, som jeg ser fra vinduet mitt, er tømt for folk. De holder seg innendørs for å la politiet få gjøre jobben sin.

Portforbud

Nå er det innført portforbud i Wien. Ingen har lov til å bevege seg ute mellom klokken 20.00 på kvelden og frem til klokken 06.00 på morgenen.

Dette skal vare frem til 30. november på grunn av koronasituasjonen.

– Kanskje var det derfor terroristene slo til i går, for det var mye folk som benyttet sjansen før portforbudet ble innført. Vi må stå sammen og ikke glemme hva som er viktig, sier Mari Louise Berge.

– Det blir nok en rolig november i Wien. Vi har fått beskjed om å holde oss inne, så vi får bare høre på myndighetene og ikke gå ut i dag.