Var med på leirdueskyting – henges ut som terrorist

Hamed Yousefi kom til Norge fra Afghanistan for ett og et halvt år siden. Gjennom Frivilligsentralen Stjørdal jobber han for inkludering for innvandrere og rusmisbrukere.

Sammen med flere andre deltok Yousefi i april på leirdueskyting sammen med den lokale jeger- og fiskeforeningen. I ettertid la frivilligsentralen ut bilder fra aktivitetsdagen på Facebook.

Like før nyttår oppdaget leder for sentralen, Hanne Myrvang, at bildet av Yousefi med teksten «Frivilligsentralen Stjørdal, Fremtidens Jihadister?» var blitt delt flere ganger.

– Det er sjokkerende. Jeg hadde aldri sett for meg at dette skulle skje og at bildet skulle bli misbrukt så til de grader. De har vridd hele saken på hodet, og det verste er at det virker veldig kalkulert, sier Myrvang til NRK.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Uforståelig

Hamed Yousefi har blitt hengt ut på nettet etter at et bilde fra en frivillig aktivitet ble delt på Frivilligsentralen Stjørdal sin Facebookside. Foto: Eivind Aabakken / NRK

22-åringen deltar aktivt i som frivillig i Stjørdal. Han går på norskkurs, har norsk kjæreste og planlegger å studere til å bli sosionom. At han nå har blitt hengt ut som en farlig mann er helt uforståelig for Yousefi.

– Jeg liker å være sosial og er med på mange aktiviteter. Jeg klarer ikke å forstå at noen kan plukke opp et bilde lenge etter at det er lagt ut og misbruke det på den måten, sier han til NRK.

Etter at han ble kjent med den nye delingen av bildet, har den unge mannen blitt redd for å gå ut alene.

– Jeg klarer ikke å gå ut og treffe ukjente mennesker. Jeg drar bare hjem etter skole og trening. Jeg håper at jeg kan gå videre etter dette, sier Yousefi.

Leder for Frivilligsentralen Stjørdal og frivillig Hamed Yousef er sjokkerte over at bildet av Yousef har blitt misbrukt på denne måten. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Stiller alltid opp

Myrvang forteller at Yousefi er en god bidragsyter i frivilligsentralen, og at uthengelsen er svært ufortjent.

– Han er en ung mann som prøver å bidra så godt som mulig, han stiller opp på alt. Og så blir dette takken. Det er utrolig trist at han skal oppleve dette etter så kort tid i Norge, sier Myrvang.

– En potensiell fare

Sina Staes Janevska Foto: Eivind Aabakken / NRK

Sina Staes Janevska er fra Stjørdal og er en av dem som har delt bildet av Yousefi med jihadist-teksten. På nettet oppfordrer hun andre til å like og dele bildet. Bildet er også delt flere ganger i forskjellige islamkritiske Facebook-grupper.

– Jeg delte bildet fordi det er terrorfare både i Europa og i Skandinavia, sier Janevska.

– Hvorfor mener du at Hamed er en trussel?

– Jeg vet hvem han er, men jeg kjenner han ikke. Jeg ser på dem som kaller seg for traumatiserte flyktninger og som tar tak i et våpen som potensiell fare.

Janevska har etter oppfordring fra politiet fjernet bildet.