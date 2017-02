Vanskelige kjøreforhold over hele Trøndelag

Det meldes om trafikale problemer flere steder i Trøndelag, fredag ettermiddag.

Like nord for Oppdal sentrum har det skjedd et trafikkuhell som har ført til at veien er sperret i et felt. Vinterferie-turistene har derfor måttet smøre seg med tålmodighet på E6.

Trafikken reguleres forbi ulykkesstedet i ett felt på Fagerhaug, nord for Oppdal. Foto: Jørgen Pettersen

– Politiet er på stedet og berging er bestilt for å frakte bort de ukjørbare bilene. Vi vil også jobbe for å forebygger nye ulykker, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen til NRK.

Trailere med vintertrøbbel

På Hitra sperrer to vogntog veien på fylkesvei 714 ved Barmann skole. Tidligere i dag kjørte også en annen trailer av vegen på E6 ved Halland Camping i Rennebu.

En brøytebil kjørte av vegen i Rissa. ​

En bil kjørte i bergveggen mellom Flakk og Rye. Sjåføren ble sendt til St.Olavs hospital for en legesjekk.

En bil snurret rundt på E6 ved Grilstadtunnelen. Sjøføren kom fra ulykken uten skader.

I tillegg har flere personbiler havnet utfor veibanen, men det er foreløpig ikke meldt om noen alvorlige personskader.

– Vi blir nedringt og får mange meldinger om glatt føre og utforkjøringer. Folk må kjøre etter forholdene og være forsiktig, sier Olsen.

På E6 ved Halland Camping i Rennebu kjørte en trailer av vegen fredag. Traileren sperret lenge nordgående felt. Foto: Tipser

I likhet med politiet i Trøndelag, har også Vegtrafikksentralen hatt en travel dag på jobb.

– Det har vært krevende. Det snør tett, så folk må kjøre deretter, sier Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen.