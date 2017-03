Vannstanden har gått ned på Halland camping

– Jeg sov ikke noe godt i natt, det ble bare et par-tre timer med søvn, sier Tore Halland, eier av Halland camping.

Brannvesen og politi rykket ut til Halland camping mandag ettermiddag etter melding om flomstor elv og oversvømmelse.

Nå har vannstanden gått betraktelig ned.

– Nå har det roet seg. I går ettermiddag sto det kanskje 20–30 centimeter høyere enn nå, sier Halland lettet.

Totalt åtte hytter på campingplassen har fått skader i gulvene.

– Det er ikke så mye å gjøre nå, vi får håpe at proppen forsvinner etter hvert, slik at vannet synker igjen, sier Tore Halland. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Ispropp i elven

Vannet kommer fra elven ved siden av, der det har dannet seg in ispropp. Dermed har vannet runnet inn på campingplassen.

– Det er ikke så mye å gjøre nå, vi får håpe at proppen forsvinner etter hvert, slik at vannet synker igjen, sier Halland og fortsetter:

– Dette har aldri skjedd før, så jeg håper det blir med denne gangen. Men man vet jo aldri. Vi får bare reparere hyttene og gjøre dem i stand til sommeren.

Han forteller at det verste som kan skje fremover, er at det kommer mer is i elven og hoper seg opp slik at mer vann renner inn på campingplassen.

– Det er meldt litt kaldere vær nå fremover, så jeg håper det hjelper på.

NVE er foreløpig ikke bekymret

– Vi må bare la naturen gå sin gang, sier NVEs regionsjef, Kari Øvrelid. Foto: Tone Iversen / NRK

Selv om det er meldt kaldere vær i nærmeste fremtid, så skal det bli mildere etter hvert. Men så lenge det ikke blir mye nedbør, så vil ikke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreta seg noe.

– Når det gjelder situasjonen i Rennebu, så må vi bare la naturen gå sin gang. Isproppen i elven får bare smelte etter hvert. Så lenge det ikke blir noen store mengder med regn, så er det ikke noen umiddelbar fare, sier NVEs regionsjef, Kari Øvrelid.