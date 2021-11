Ekstrem nedbør har gjort hjemmet til May-Linn og Hedda ubeboelig

– Jeg tenkte: Dette skjer ikke meg, sier May-Linn Sveberg.

Uværets herjinger i Norge denne uka sørget for ras og oversvømmelser flere steder. I Trøndelag måtte et omfattende arbeid settes i gang, blant annet for at hardt pregede veier skulle kunne åpnes igjen.

For Sveberg førte den ekstreme nedbøren tirsdag kveld med at hun og datteren må finne et nytt sted å bo.

– Det er grusomt, sier Sveberg.

Slik så det ut utenfor leiligheten da May-Linn Sveberg kom hjem uværskvelden. Det skulle vise seg at det var store vannmengder også innendørs. Foto: Privat

Vasset i leiligheten

Da Sveberg kom hjem til sokkelleiligheten hun leier i Sjetnmarka i Trondheim sent tirsdag kveld, hadde hun fått et basseng utenfor ytterdøra.

– Jeg antok at sluket utenfor var tett, og ga beskjed til huseier, forteller hun.

Da hun gikk inn ytterdøra, oppdaget hun til sin store forskrekkelse at en liten innsjø dekket kjøkkengulvet.

– Det kom bare mer og mer vann. Vannet sivet inn langs listverket i gulvet, sier hun, som måtte gå med støvler på ferden gjennom leiligheten.

May-Linn Sveberg opplevde marerittet da regnet trengte inn i hjemmet hennes tirsdag. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Prøvde å redde møblene

Rørlegger rykket ut for å suge opp vannet i og utenfor leiligheten. Rundt samme tid kom Svebergs 17 år gamle datter hjem.

– Jeg var ganske sjokkert og lei meg, sier Hedda Sveberg.

De la alt de hadde av håndklær utover gulvet og startet en heftig ommøblering i håp om å redde møblene.

Hedda Sveberg syntes det var trist å legge seg til å sove tirsdag kveld. Varmekablene måtte slås av, og leiligheten var kald og våt. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Det hjalp lite. Vannet skal ha fortsatt å sive inn gjennom natten.

Mengden hadde doblet seg onsdag morgen, forteller Sveberg.

– Det er ubeboelig her.

Hvor hun og datteren skal ta veien nå, vet hun ikke ennå.

Håper på hjelp

– Det går ikke an å finne et sted å bo bare sånn plutselig. Det er helt umulig, sier Sveberg, som ikke har nær familie i området.

I første omgang regner hun med å få flytte inn på hotell, og ut av leiligheten som nå holder 15 grader fordi varmekablene ikke kan brukes.

Torsdag kom vinteren til Trondheim, med snø og minusgrader. Prosessen med forsikringssaken tar tid, så hotell er ikke aktuelt ennå.

– Vi håper det er noen snille sjeler der ute som kan hjelpe oss, sier Sveberg.

Må trolig ut med 3,5 milliarder kroner i år

Så langt i 2021 har forsikringsbransjen i Norge fått inn mer enn 60.000 saker om vannskader. Bransjeorganisasjonen Finans Norge estimerer at totalen vil bli over 82.000 innen året er omme.

I snitt koster en vannskade 43.000 kroner.

Det betyr at utbetalingen til sammen kan bli så høy som 3,5 milliarder kroner. Den høyeste summen noensinne.

Det sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver Tryg Forsikring. De og resten av norsk forsikringsbransje har fått inn 10-15.000 flere vannskader i 2021 enn for bare få år siden.

– Det er ganske dramatisk, sier Brandeggen.

Og han vet hvorfor det er blitt slik.

Mer styrtregn

– Dette er et resultat av at det kommer mer nedbør. Gjerne mye nedbør i en kort tidsperiode i et lite geografisk område. Såkalt styrtregn, forklarer Brandeggen.

Tryg forsikring sier at mer styrtregn har ført til en stor økning av vannskader i Norge. Foto: Shutterstock/Tryg forsikring

Seks av ti vannskader kommer av inntrengning av vann utenfra. Som hjemme hos May-Linn Sveberg.

Verst er det for sånne som henne, som faktisk bor der vannet trenger inn.

– Får du en vannskade i en kjeller som er innredet, må selskaper inn for å tørke opp. Så gjøres en vurdering av hva som er skadet. Det som er skadet må erstattes. Dette kan ofte være en prosess som tar tre til seks uker. Dette er veldig inngripende for de som blir hardest rammet, sier Brandeggen.

Seks av ti vannskader skjer fordi regn trenger inn i hus. Foto: Shutterstock/Tryg forsikring

Økning av frostskader

En av ti vannskadesaker oppstår fordi vann i rør har fryst for så å tine igjen. Da sprenger rørene, noe som fører til at vannet spruter ut. Slike skader er det blitt flere av. Brandeggen sier det skyldes en vinter med mye barfrost flere steder.

– Frostskadene kan bli veldig omfattende. Vi har hatt skader som gjør at absolutt alt må byttes ut, sier Brandeggen.

De resterende vannskadene kommer av vann som trenger inn i hus gjennom avløpsnettet.