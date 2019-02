Lederen i valgkomiteen, Jorodd Asphjell, sa til NRK onsdag morgen at de har vært i samtaler allerede siden i 07-tiden. Han hadde med seg et forslag som skulle legges frem i valgkomiteen onsdag morgen.

– Nå skal valgkomiteen se forslaget som legges frem. Så håper jeg at det blir en enighet. Prosessen har vært langvarig, men god, sa Asphjell til NRK før møtet.

FØR MØTET: Leder i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti, Jorodd Asphjell, før møtet onsdag morgen. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti møttes i Folkets Hus i Trondheim klokken 09.30 for å avgjøre om hvorvidt Trond Giske skal innstilles til nestledervervet i Trøndelag Ap.

– Var det Giskes kandidatur som gjorde at dere ikke ble enige på mandagen?

– Da Trondheim Arbeiderparti kom med sine ti kandidater på mandagen, så ble det en kabal som måtte legges, sa Asphjell før møtet.

Drar ut i tid

NRK fikk vite at møtet ville bli kortvarig før det startet. Nå drar det ut, og vi får ved 10.30-tiden signaler om at det ikke er ferdig med det første.

Det vitner jo om at dette brått ble mer komplisert. I pausen like over kl. 10.00 antydet et av komitemedlemmene at dette kunne dra ut i tid.

SKAL AVGJØRE: Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti møtes i Folkets Hus i Trondheim onsdag for å avgjøre om hvorvidt Trond Giske skal innstilles som nestleder i Trøndelag Ap. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Lokallaget ønsker ham som nestleder

Tidligere denne uka ble det kjent at Trondheim Arbeiderparti ønsker Trond Giske som styremedlem i Trøndelag Ap.

Kilder sa til NRK at lokallaget vil ha Giske som nestleder. Med et slikt verv vil han kunne bane seg vei inn i partiets landsstyre igjen.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet på slutten av 2017, etter en rekke varsler om seksuell trakassering. Ledelsen i Arbeiderpartiet sentralt har nå konkludert med at den tidligere statsråden igjen kan delta for fullt i partiet.

Giske-varsler: – Henger ikke på greip

Et mulig Giske-comeback er mildt sagt upopulært blant Ap-politikere i Oslo. Line Oma var en av dem som sto frem med sin Giske-historie for litt over et år siden.

Lokalpolitikeren fra Oslo er krystallklar: Giske bør ikke få innta nye verv.

– Jeg mener det ikke henger på greip. Han har vært nestleder i Ap, et viktig tillitsverv, han har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering gjentatte ganger og over flere år. Da mener jeg det er for tidlig, sa Oma til NRK tirsdag.

Oma får støtte av lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen:

– Det har bare gått ett år siden partiet konkluderte med at han har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering. Da synes jeg det er veldig rart, både internt i organisasjonen, for dem som har varsel og utad i befolkningen, at de tar så lett på spørsmålet.

Partiledelsen mener tiden er inne for at han kan delta for fullt i partiet igjen.