Vaksinedoser sendt til Trøndelag kan ha blitt utsatt for frost

Det opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Hvis vaksinen har vært utsatt for frost kan vi ikke garantere at den virker. For å sikre optimal beskyttelse vil de dette gjelder få tilbud om en ny dose.

Det skriver overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle, i en pressemelding.

Kan oppleve mer bivirkninger

Vaksinedosene ble sendt til Trondheim, Malvik og Melhus den 19. januar.

FHI mener de som har tatt vaksinen, kan oppleve mer bivirkninger.

– Det er ikke farlig å ta en ekstra dose, men de det gjelder kan oppleve mer av de milde eller moderate og forbigående bivirkningene som følger med vaksinasjon, skriver Watle videre i pressemeldingen.

KAN VÆRE ØDELAGT: – Hvis vaksinen har vært utsatt for frost kan vi ikke garantere at den virker, sier Sara Watle i FHI. Foto: Heiko Junge

Vil sørge for at det ikke skjer igjen

Folkehelseinstituttet opplyser at avviket skyldes en svikt i transportfirmaets rutiner for transport av koronavaksine og at kjølekuben ikke ble gjort klar i henhold til prosedyren før transporten.

World Courier, firmaet som kjører ut vaksinene, har iverksatt tiltak som skal sikre at tilsvarende hendelse ikke skjer igjen.

Tiltakene innebærer ekstra opplæring og utvidet kontroll under klargjøring av kjølekuber.

– Det er uheldig det som har skjedd. Samtidig har vi tillit til at World Courier har gode kvalitetsrutiner som identifiserer og rapporterer om avvik, sier seksjonsleder i FHI, Knut Jønsrud.

Det står videre i pressemeldingen at de berørte kommunene er informert og at de vil bli fulgt opp.

Føler seg godt ivaretatt

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om bivirkninger utover det vi forventer.

Det sier kommuneoverlege i Malvik, Realf Ording Helgesen. Han sier FHI tok kontakt med kommunen før lunsj onsdag. De ble da informert om det som hadde skjedde.

18 av vaksinene gikk til Malvik, og alle som tok den skal ha respondert på vaksinen. Det mener Helgesen er et godt tegn. Likevel, kan de ikke være sikre på at vaksinen virket.

– Den primære faren er at vaksinen er mindre effektiv eller ikke effektiv i det hele tatt.