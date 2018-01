En skolebuss uten elever skled av veien og kjørte rett inn i en husvegg i Børøysund på Hitra i Trøndelag mandag morgen.

Sandra Guzmicka våknet av det hun trodde var en eksplosjon på soverommet sitt. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Inne i huset lå Sandra Guzmicka (20) og sov på rommet sitt, før hun plutselig bråvåknet av et forferdelig bråk.

– Jeg husker at jeg plutselig hørte en veldig høy lyd. Det var som en slags eksplosjon, sier Guzmicka til NRK.

Hennes første tanke var at bilen hennes hadde eksplodert.

– Bilen min sto parkert utenfor, og jeg trodde først at den hadde eksplodert. For hvem tror at en buss skal komme kjørende gjennom veggen?, sier Guzmicka.

Det var kun sjåføren som var ombord på bussen da den braste rett inn i huset i Børøysund på Hitra i Trøndelag. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Lå fastklemt og ropte på hjelp

Hun lå i sin egen seng og var helt fastklemt. Hele soveromsveggen hadde blitt trykket inn i rommet av skolebussen. Guzmicka var veldig redd og begynte å rope på sin mamma.

– Jeg visste ikke om det var natt eller dag, og jeg bare ropte på mamma. Jeg lå sikkert her i 20 minutter før jeg kom meg løs, sier Guzmicka.

– Hvordan kom du deg løs?

– Jeg kunne røre armene litt. Og jeg begynte å lete etter telefonen min. Jeg skrek og ropte, men jeg fikk fortsatt ingen svar.

Etter hvert fikk Guzmicka til å ringe det første nummeret som dukket opp på telefonen. Det var til en venn.

– Jeg fortalte at jeg lå fastklemt i sengen, og at jeg ikke skjønte hva som hadde skjedd, men at det var en buss inne i rommet. Jeg fortalte ham at jeg hadde både vinduet og veggen oppå meg.

Se bildene av det knuste soverommet til Sandra Guzmicka 4 bilder Dette var det Sandra Guzmicka så da hun bråvåknet i sin egen seng mandag morgen. Sandra Guzmicka Vinduet som lå oppå Sandra Guzmicka i sengen. Sandra Guzmicka Bilen til Sandra Guzmicka sto utenfor husveggen. Skolebussen kjørte først inn i bilen før den traff husveggen. Sandra Guzmicka Slik ser husveggen ut tirsdag, dagen etter ulykken. Sandra Guzmicka

Kom helt uskadd fra ulykken

Sandra Guzmicka ble fraktet til St. Olavs hospital for en sjekk, men hun fikk ikke noen større skader – noe hun priser seg lykkelig over.

Sandra Guzmicka var inne til observasjon på sykehuset. Foto: Sandra Guzmicka

– Jeg hadde englevakt. Det er vanskelig å skjønne egentlig, sier hun.

Nå er soveromsveggen spikret igjen med treplanker. Men hun har ingen planer om å sove i rommet igjen, i frykt for hva som kan skje.

– Jeg har tenkt på det før, at det bare var et tidsspørsmål før noe ville skje. Denne veien er så dårlig på vinteren. Det er ikke sikkert vi skal fortsette å bo her heller, sier Guzmicka.

Politiet etterforsker saken

– Saken etterforskes som en trafikksak for å avklare om noen har opptrådt i strid med veitrafikkloven, sier politibetjent på Hitra lensmannskontor, Andreas Haugen, til NRK.

Bussjåføren slapp også uskadd fra ulykken. Busselskapet Boreal buss, som kjører denne strekningen på anbud for AtB, vil nå undersøke hva som skjedde.

– Vi ser alvorlig på ulykken. Dette er ingen hendelse man ønsker å komme opp i. Vi må granske hva som har skjedd. Men vi må la politiet få gjøre sin jobb og se hva de finner ut, sier divisjonsleder i Boreal buss, Martin Reberg, til NRK.