Væpnet politi rykket ut etter trusler om skoleskyting

Ifølge Adresseavisen er fire ungdommer i ungdomsskolealder innbrakt av politiet.

– Ansatte ved skolen fanget i 14-tiden opp at det pågikk en chat på sosiale medier mellom elever, hvor det var snakk om å utføre en skoleskyting i dag. Da vi fikk vite dette, måtte vi håndtere det, sier politiadvokat Aage Sliper Midling ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Meldingen politiet fikk skal ha vært av en slik art at politiet valgte bevæpning, og flere patruljer rykket ut til skolen.

Chattingen skjedde i skoletiden

Politiadvokaten opplyser at chattingen skjedde i skoletiden og at fem elever under 15 år skal ha deltatt aktivt.

– Etter at vi rykket ut ble fire elever innbrakt til politistasjonen, sier Midling til avisa.

Politiet bekrefter overfor NRK at det skal ha blitt fremsatt trusler om skyting via snapchat på en lukket gruppe.

– Det skal ha kommet fram trusler om skyting på snapchat tirsdag formiddag ved en ungdomsskole i Trondheim. Skolen tok kontakt med politiet, sier kommunikasjonsdirektør hos politiet i Trøndelag, Siv Anikken Røv.

Mener det er uvettig bruk av sosiale medier

– Disse ungdommene er under 15 år og under den kriminelle lavalder. Dette blir en sak for vår forebyggende-gruppe. I tillegg er barnevernet koblet inn. Nå skal vi ta en prat med foreldrene, sier Midling til Adresseavisen.

Rektor ved den aktuelle skolen bekrefter overfor avisa at det ikke tidligere har vært noen slike politiaksjoner eller lignende hendelser på denne ungdomsskolen.

Politiet har snakket med elevene det gjaldt, og mener det dreier seg om uklok bruk av sosiale medier.

– Vi mener dette er uvettig opptreden på sosiale medier, sier Røv til NRK.