Væpnet politi lette etter mann i Trondheim

Siste: Mannen har meldt seg på politihuset i Trondheim.

Politiet oppsøkte først en adresse i et byggefelt på Lade i Trondheim, etter opplysninger om at en person kunne ha våpen.

– Vedkommende er kjent for politiet fra før, og verken skal eller bør ha våpen, sa politiets operasjonsleder Viola Elvrum til NRK.

Hun understreket likevel at politiet ikke har noe grunnlag for å si at den ettersøkte er farlig.

– Kan oppleves dramatisk

Fire patruljer fra politiet lette etter mannen. En ambulanse var også i beredskap.

– Han var ikke på den først oppgitte adressen, så noen av patruljene har dratt for å lete andre steder, sa Elvrum.

Hun sa det nok kan oppleves mer dramatisk for naboer og forbipasserende enn det i virkeligheten er.

Klokken 15.25 opplyste politiet på Twitter at mannen har meldt seg.