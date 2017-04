Vådeskudd på Stjørdal lensmannskontor

Det ble avfyrt et vådeskudd i garasjen på Stjørdal lensmannskontor, tirsdag 4. mars klokken 23:10 på kvelden. Dette skriver politiet i en pressemelding som ble sendt ut fredag formiddag.

– Jeg kan bekrefte at ingen ble skadet under hendelsen. Men for mer detaljert informasjon utover dette må jeg henvise til spesialenheten, sier lensmann Marit Helene Stigen til NRK.

Vådeskuddet er rapportert til politidirektoratet og spesialenheten.

Første gang det har skjedd i lokalene

Lensmann Marit Helene Stigen Foto: Eivind Aabakken

– Var det snakk om ett enkelt skudd?

– Når det gjelder konkrete detaljer om hendelsesforløpet, så må jeg bare henvise til spesialenheten.

– Har det blitt avfyrt vådeskudd før hos dere på Stjørdal lensmannskontor?

– Nei. Dette er første tilfellet av vådeskudd i våre lokaler her på Stjørdal.

Politikvinne skadet av vådeskudd under trening

En politikvinne ble skadet våren 2016 da et vådeskudd ble avfyrt under politiets innsatstrening på Stjørdal.

Hun ble behandlet på legevakta etter hendelsen.