Under en fire ukers lang ekspedisjon til Rødehavet, oppdaget amerikanske forskere noe ganske unikt. For nede på havets bunn fant de et heller sjeldent fenomen:

Et saltlakebasseng.

Disse bassengene er fordypninger i havbunnen. Her er det lite eller ingen tilgang til oksygen, og området har et innhold av salt som er tre til åtte ganger høyere enn havet rundt.

Med andre ord – ikke et særlig velkomment miljø. Likevel inneholder disse bassengene både hemmeligheter og kunnskap.

De kan si noe om hvordan havene på jorden ble dannet for millioner av år siden. De kan også gi ledetråder til muligheten for liv på andre planeter ...

Studien er publisert i Nature Communications.

Hadde flaks

Fordypningen ble oppdaget 1770 meter under havoverflaten i den nordlige forlengelsen av Rødehavet. Tidligere har man funnet lignende steder i Mexicogolfen og i Middelhavet.

Bassenget ble oppdaget ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy.

I grevens tid.

Sam Purkis har ledet studien. Han sier det er viktig å lære om liv i de ekstreme miljøene på jorden, før man kan lete etter liv på andre planeter. Foto: University of Miami

– Vi var veldig heldige. Funnet ble gjort i løpet av de siste minuttene av et ti timer langt dykk, sier Sam Purkis til Live science.

Han er professor ved universitetet i Miami, og har ledet studien.

– Man tror livet på jorden oppstod i dypet av havene, nesten helt sikkert under forhold uten oksygen. Å studere dette miljøet gir oss innblikk i hvilke miljø livet først oppstod. Det kan også føre oss videre i jakten på liv ute i verdensrommet.

Dør nesten øyeblikkelig

Disse saltvannsbassengene er et av de mest ekstreme miljøene på jorden. Men til tross for deres ugjestmilde miljø, så myldrer de av liv.

Tidligere har forskere klart å isolere bioaktive molekyler fra mikrober funnet i slike miljø. Disse molekylene kan inneholde egenskaper som blant annet kan hjelpe mot kreft, heter det i studien.

Men disse salte fordypningene er absolutt ikke egnet for alle. Likevel er det visstnok et populært område å henge i. Forskerne oppdaget at både reker og ål brukte området til jakt.

– Ethvert dyr som forviller seg inn i saltlaken blir umiddelbart bedøvet eller drept. Og rovdyrene som jakter i nærheten kan livnære seg på de mindre heldige, forklarer Purkis.

Rødehavet byr på et rikt dyreliv: Det er blant annet kjent for sine forekomster av hai, men også rokker, skilpadder og hvaler lever der. Foto: Maoz Fine

Kan spore naturkatastrofer tilbake i tid

Rødehavet har det hittil høyeste antallet av slike basseng som er funnet. Disse er antatt å ha oppstått for 5–23 millioner år siden. Den gangen var havnivået i regionen lavere enn det er i dag.

Men dette er det første som er oppdaget i nærheten av land.

Fram til nå har nemlig alle disse stedene vært lokalisert minst 25 kilometer fra kysten. Den nye fordypningen er funnet bare 2 kilometer fra land, i Aqaba-bukten.

Ved hjelp av kjerneprøver fra miljøet kan man lære litt av hvert om fortiden, ifølge forskerne.

De kan blant annet finne spor av naturkrefter i lang tid tilbake. Både registreringer av jordskjelv, flommer og tsunamier.

Funnene tyder blant annet på at i løpet av de siste 1000 årene har enorme regnmasser i området ført til store flommer omtrent hvert 25. år. Tsunamier skal ha vært vanlige én gang hvert århundre.