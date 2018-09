Uvær i Trøndelag: Veier er stengt og gjenstander flyr i lufta

– Flere trampoliner på avveie i Namsos grunnet kraftig vind. Vi oppfordrer folk til å sikre gjenstander som kan bli tatt av vinden! melder 110-sentralen i Nord-Trøndelag på Twitter.

Politiet har fått flere meldinger om tak som er i ferd med å blåse av, trær som har blåst ned og sperrer veier i hele norddelen av Trøndelag, opplyser politiet.

Politi og brannvesen jobber på flere steder.

Ved 13.30-tiden onsdag var Steinkjer-elva på sitt høyeste, og vannet gikk over gangveiene ved siden av. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Steinkjer-elva fløt over sine bredder i ettermiddag. Ved 02-tiden i natt skal floa være enda større, og man frykter at garasjer ved elva kan bli oversvømt.

Vei stengt

Fv. 7040 på strekningen Lauvhammer-Langnes i Overhalla er stengt på grunn av flom, melder Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

På Skatval i Stjørdal ble en strømledning revet ned, og lå over E6.

I Vemundvik nord for Namsos har en stor stein ramlet ned på Fv 464. Ingen personer er skadet, og veien er åpen, men det er frykt for at flere steiner kan rase ned.

Sterk vind fører også til problemer for fergetrafikken i Trøndelag.

I sambandet Flakk-Rørvik er to ferger i normal drift. Fergesambandet Hofles- Geisnes-Lund innstilt. Det samme gjelder sambandet Skei-Gutvik. På Brekstad-Valset er B-ferga innstilt.

Sterk vind fører til problemer for fergetrafikken i Trøndelag. I sambandet Flakk-Rørvik er det avgang fra Flakk hver hele time og fra Rørvik hver halve time. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Sterk kuling

Meteorologisk institutt har meldt sterk vind fra vest og kraftige vindkast i Trøndelag og på Helgeland i dag.

– Det blåser allerede sterk kuling i Trøndelag, og det ventes vind opp mot full storm og vindkast på rundt 35 meter i sekundet, meldte meteorologene tidligere i dag.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) melder at flere kunder har mistet strømmen onsdag ettermiddag. Strømbruddene er i hovedsak nord for Steinkjer. Områder som er rammet er blant andre Lierne, Overhalla, Snåsa og Vikna.