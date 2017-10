Utsetter behandling i omstridt brusak

Anne Marit Mevassvik har ikke ønsket å kommentere saken før dagens møte. Foto: NRK

De økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken må tas av Trøndelag fylkeskommune, skriver de i en pressemelding.

– Vedtak i denne saken kan danne presedens for framtidige saker. Derfor finner vi det riktig å overføre den politiske behandlingen til Trøndelag, sier Anne Marit Mevassvik.

Les også: Beskylder trønderske fylkespolitikere for kinesisk boikott

Beskyldt for kinesisk boikott

Brubygger-selskapet Sichuan Road and Bridge Group mener nordtrønderske fylkespolitikere begir seg inn på utenrikspolitisk område når de boikotter det kinesiske selskapet fra å bygge en bro i mellom Steinkjer og Verran i Nord-Trøndelag.

Begrunnelsen var at fylkeskommunen ønsket oppdraget skulle komme mer lokale utbyggere til gode.

Den nye Beitstadsundbrua skal binde Steinkjer og Verran sammen, og er et viktig symbol siden de to kommunene snart blir en. Foto: Statens Vegvesen

Glad for utsettelse

Det kinesiske selskapet SRBG er glad for at saken blir utsatt.

– Vi, som er en av verdens ledende selskap innen bygging av broer, er glad for at det varslede vedtaket om Beitstadsundbrua i dag ble utsatt. Vi vil fremover gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune for å sikre at de har god og korrekt informasjon om oss som selskap, og vår plan om å bruke mange lokale samarbeidspartnere i Nord- og Sør-Trøndelag i Beitstadsundbrua-prosjektet, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge (SRBG) i Norge.

SRBG leverte et tilbud som var 41 millioner billigere enn det nest laveste tilbudet. Men fylkesrådet vil kun godta selskap som fylkeskommunen er forpliktet til å godta innen EU-området.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kritisere fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

– Men jeg antar det ville blitt opplevd som ryddigere dersom fylkeskommunen hadde satt nasjonalitetsbegrensninger da anbudet ble lagt ut, og ikke etter at anbudene ble vurdert, sier han til Trønder-Avisa.

Nå ender det altså med at saken blir utsatt.