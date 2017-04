Utforkjøring i Melhus

Ingen andre kjøretøy var involvert i hendelsen og begge felt på E6 ble holdt åpen til tross for ulykken. Politiet fikk melding klokka 14.07.

– En mann er kjørt til legevakt for sjekk. Vi blir med og tar en utvidet blodprøve. Sjåføren har opplyst at han gikk på medisin. Han virket sløv, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til NRK.

Ingenting tyder på at sjåføren skal ha kjørt for fort, men politiet regner med at trønderen blir fotgjenger en stund.

– Det ender nok med at vi beslaglegger førerkortet, sier Handegard.