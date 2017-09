USAs forsvarssjef besøkte Værnes

General Dunford var blant annet i audiens hos kong Harald under besøket i Norge. Han møtte også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– De to partene bekreftet de nære og langvarige forsvarsforbindelsene mellom USA og Norge og det utstrakte samarbeidet mellom de to landenes forsvar som NATO-allierte, heter det i en pressemelding fra USAs ambassade onsdag.

– General Dunford ga uttrykk for at han verdsetter Norges forpliktelser til internasjonale sikkerhetsoperasjoner, blant annet det betydelige bidraget til kampen mot ISIS og NATO-oppdraget Resolute Support i Afghanistan, og landets lederskap innenfor sikkerhet i den nordisk-baltiske regionen og i Nord-Atlanteren, heter det.

ISIS er en annen forkortelse på ekstremistgruppen IS i Syria og Irak.

Dunford fikk også mulighet til å besøke amerikanske marineinfanterister som er på såkalt rotasjonsbasert trening på Værnes i Nord-Trøndelag, blant annet for å lære å operere under vinterlige forhold. Han skrøt også av at Norge har trappet opp sine forsvarsbevilgninger, noe som er i tråd med norske NATO-forpliktelser.

På øya Vealøs utenfor Horten fikk Dunford oppleve en demonstrasjon fra norske spesialstyrker.

Besøket ble avsluttet onsdag.