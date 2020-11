– En tradisjonell berøringsskjerm reagerer om hånda er få millimeter over skjermen. Det unike med sensor-brikken vår er at den er 100 ganger mer sensitiv og gjør at skjermen reagerer om hånda er 10-15 centimeter unna.

Det sier Vegard Wollan, daglig leder i MyWo.

Han og Gaute Myklebust er gründerne bak Trondheims-selskapet som har utviklet den nye chipen med unik teknologi for berøringsfrie skjermer.

Nytt chip-eventyr

– Vi har mange berøringsskjermer i det offentlige rom. Det er i butikker der man skal betale, på flyplasser med innsjekkingsterminaler og matbestillingssystemer. Vi har alle utviklet en motstand mot å ta på det, sier teknologidrektør Myklebust.

BERØRING I DAG: Innsjekkingsterminaler på flyplasser er ett av stedene hvor det i dag er berøringsskjermer. Slike skjermer kan etter hvert bli berøringsfrie ved å bruke ny norskutviklet teknologi. Foto: Kathy Willens / AP

Betalingsautomater er over alt. Frykten for at slike berøringsskjermer kan være potensielle smittebomber gjør at teknologien de har utviklet nå er svært etterspurt.

ETTERSPURT: Den nye brikken har datainnhold som nå etterspørres verden over. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Nå er Mykebust og Wollan klar for å erobre verden med en ny chip for berøringsfrie skjermer. Den lille databrikken har egenskaper som nå etterspørres verden over som følge av koronapandemien.

Begge var i sin tid nøkkelpersoner i milliardsuksessen med Atmel Norway. Wollan startet sammen med makker Alf-Egil Bogen den norske avdelingen av det amerikanske selskapet i 1996.

De utviklet en serie med microchips som ble en enorm suksess, og som brukes i mobiler, nettbrett, komfyrer, røykvarslere, fjernkontroller og en rekke andre produkter. Det er produsert og solgt over 10 milliarder slike microchips i verden i dag.

SUKSESSDUO: Gaute Myklebust (t.v.) og Vegard Wollan i MyWo har utviklet en ny sensitiv chip for berøringsfrie skjermer, og målet er at Trondheims-selskapet skal bli verdensledende innenfor dette området. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Stor etterspørsel

Selv om brikken ikke er lansert internasjonalt ennå, har etterspørselen tatt helt av.

– Dette er en anvendelse av teknologien som vi ikke så for oss da vi lagde den, men som den er godt egnet til. Det er kundene som er kommet til oss, sier Myklebust.

Selv om pandemien skulle gå over mener Myklebust vi har endret måten vi tar på ting i det offentlig rom.

– Vi ser at der det er berøringsskjermer vil mye bli erstattet av denne teknologien, så vi slipper å ta på dem. Vi mener dette vil bli stort både for oss og våre partnere, sier Myklebust.

GRUNDIG TESTET: Den nye brikken er grundig testet i testmaskinen på Sluppen, så de vet brikken fungerer som den skal. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

EU-støtte

Med støtte fra EU og Innovasjon Norge er det så langt brukt 100 millioner kroner til å utvikle den nye chipen.

Da de startet for fire år siden var utgangspunktet å øke sikkerheten i bil, noe som fortsatt er planen.

– Førerdistraksjon står for cirka en femtedel av trafikkulykkene på veien, og i bilen blir det bare flere og flere touchskjermer. Målet er å utvikle skjermer som gir mindre forstyrrelse for føreren, sier Vegard Wollan.

– Småbilsalget i verden er på cirka 100 millioner enheter i året. Dette er et kjempestort og interessant marked som vi ser for oss at vi blir en del av, sier Wollan.

– Var det litt flaks at dere var i gang med å utvikle brikken da pandemien rammet oss?

– Opp i det forferdelige må vi jo si, så var det for oss litt flaks. Men det er også positivt og flott for oss å kunne bidra med denne teknologien, som vi tror det vil være behov for i årene som kommer.

Satser i Trondheim

Med Atmel havnet de i Silicon Valley. Denne gangen er målet å etablere et europeisk chip-selskap med base i Trondheim. Og de har store ambisjoner.

– Ambisjonen er å bli et verdensledende selskap innenfor vårt område på berøringsfrie touchskjermer, sier Gaute Muklebust.

– Vi har kunder i USA, Europa, Korea, Japan og Kina som er i gang med å utvikle produkter der de har tatt vår teknologi i bruk, og som går i masseproduksjon i løpet av 2021. Til neste år vil vi se mye av dette rulle ut.

De har snart vokst ut av kontorlokalene på Sluppen i Trondheim, for mer utvikling er på gang. Neste generasjon berøringsfrie skjermer blir både større og skal kunne reagere på enda lengre avstand.

– Visjonen er at vi skal bygge noe som er stort med Trondheim i sentrum, sier Vegard Wollan.

– Vi synes det er utrolig kult når vi sender 100 prototyper fra lokalene våre her på Sluppen i Trondheim til en kunde i Korea, et av verdens elektronikkmekka.