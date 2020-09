Unik overgrepssak mot hunder – politiet utelukker ikke flere siktelser

– Saken inneholder overtredelse av dyrevelferdsloven, og da seksuell omgang med dyr.

Åge Midling er politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Han har ansvaret for å etterforske saken mot fire trøndere som er siktet for overgrep mot hunder.

Til sammen er ti personer siktet i saken, der politiet mener at to hovedpersoner lånte ut hundene sine til andre, slik at de kunne begå overgrep mot dyrene.

Midling sier han ikke har opplevd en lignende sak i Norge.

– Så langt vi kan se, foreligger det ingen tilsvarende rettsavgjørelser i denne typen saker. Sånn sett er den spesiell.

Utelukker ikke flere siktelser

Saken startet i juni, da politiet aksjonerte mot et hjem på Østlandet.

Der fant de bevis som i etterkant førte til siktelse av én mann i Trøndelag og én mann i Haugesund.

Midling vil ikke kommentere hvilken relasjon de siktede i saken har, ei heller hva slags overgrep hundene har blitt utsatt for.

Men ifølge TV 2 ble hundene utsatt for overgrep på privatadresser, i Airbnb-boliger og parkeringshaller.

Minst 24 hunder skal ha blitt misbrukt.

SPESIELL SAK: Politiadvokat Aage Sliper Midling sier han ikke har opplevd en lignende sak i Norge. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Sånn som saken står nå, vil det være veldig vanskelig å si at det ikke vil være flere som blir siktet. Det er for tidlig å uttale seg om, så det kan vi ikke utelukke, forteller Midling.

I ettertid har åtte av hundene blitt avlivet.

Forsvareren til mannen i Haugesund, Sverre Hetland, vil ikke svare på hvordan hans klient stiller seg til siktelsen. Han bekrefter at det fortsatt ikke er tatt ut tiltale i saken.

Mener vi må forske mer på dyreovergrep

– Det er en grusom sak der man må tenke at dyrene er ofre.

Ida Øverland leverte nylig en masteroppgave i kriminologi ved Kingston University i London. I masteroppgaven så hun på likheter og ulikheter mellom seksuelle overgrep mot dyr og seksuelle overgrep mot barn.

Hun forteller at det finnes lite forskning på overgrep mot dyr, noe hun mener er problematisk.

– Generelt er vi mennesker veldig opptatt av oss selv. Vi har mulighet til å si fra. Men dyr som blir ofre har ikke samme mulighet, sier Øverland.

Her ser hun likheter med barn.

FORSKER PÅ DYREOVERGREP: Ida Øverland mener det finnes for lite forskning på overgrep mot dyr. Foto: Privat

Hvem er dyreovergriperne?

Av forskningen som finnes, sier Øverland at det ikke gis noe klart svar på hvilke personer som forgriper seg på dyr.

Ifølge henne viser noe forskning at folk fra mindre steder med lav utdanning og dårlige sosiale ferdigheter har større risiko for å forgripe seg på dyr.

– Men så er det også motsigende forskning som viser at folk med høy utdanning, som har gode sosiale ferdigheter, også begår overgrep mot dyr. Så det er vanskelig å lage en god profil av denne gruppen.

Øverland viser til også en amerikansk studie. Der kommer det fram at flere menn enn kvinner har en seksuell tiltrekning mot dyr. I tillegg viser forskningen at det er mange undergrupper av denne type seksuell tiltrekning: Noen blir rett og slett seksuelt opphisset av dyr. Andre ønsker å påføre dyr smerte. Dette er bare to av flere underkategorier.

Men siden forskningen er så tvetydig, mener hun den gir få gode svar. Generelt håper Øverland at saken som nå rulles opp vil øke bevisstheten om temaet i samfunnet, og at det blir forsket mer på hvorfor noen forgriper seg på dyr.

– Vi mangler mye forskning på de store områdene fordi det har vært lite interesse blant forskere generelt. Det gjør at man står med store gap i forskningen, sier Øverland.

Fant bilder og filmer

Åge Midling i Trøndelag politidistrikt jobber nå med påtalebeslutninger mot de fire trønderne som er siktet i saken.

Han forteller at de har konkrete bevis å gå etter, men vil ikke gå i detalj på hvilke beviser det er snakk om.

– Vi har tatt beslag og gjennomgått elektroniske lagringsmedium som harddisker, pc-er og telefoner. Der har vi funnet både bilder og filmer.

– Og det er av seksuell utnyttelse av hunder?

– Det er riktig.

29.09: NRK har skiftet toppbilde og ett av bildene i brødteksten.