Unge talenter og verdensstjerner på Vinterfestspill

Trønderske Joakim Røbergshagen er en av fem håndplukka, unge, norske musikere som får undervisning av musikere fra Berlinfilharmonien gjennom KonstKnekt. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det har vært det mest spennende og morsomste jeg har gjort hittil i livet. Det er både lærerikt også er de utrolig hyggelige. Man merker at de ikke bare er stjerner, men vanlige folk også, sier Joakim Røbergshagen, kandidat i KonstKnekt.

Han er en av fem håndplukka, unge, norske musikere som får undervisning av musikere fra Berlinfilharmonien gjennom KonstKnekt, Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi.

Under Vinterfestspillene møtes de for tredje gang.

– Jeg vet jo at spillingen blir bra om jeg har øvd mye, men jeg blir så starstrucked når jeg er med dem. Jeg trør ikke å prate, sier Røbergshagen.

Dette er ikke første gang Røbergshagen spiller på Vinterfestspillene.

– De er veldig talentfulle.

Vinterfestspillene i Røros arrangeres for 18. gang. Dette er en kammermusikkfestival hvor musikere fra hele verden deltar.

Bergstadens orkesterakademi KonstKnekt ble startet i fjor og dette er akademiets første kull.

Mirjam Kammler har stor respekt for lærerne fra Berlinfilharmonien. Foto: Grete Thobroe / NRK

Her er målet å bedre orkesterutdanningen i Norge. Programmet skal kvalifisere kandidater til verdens ypperste orkesterakademi – nemlig Berlinfilharmoniens eget orkesterakademi.

– For oss er det veldig stort å være her. Det er flott å bli kjent med alle de fantastiske elevene og musikerne. De er på et så høyt nivå, de er veldig talentfulle, sier Christoph Hartmann, fra Berlinfilharmonikerne.

Dette er første gang Berlinfilharmonikerne jobber med et akademi utenfor sitt eget.

– Jeg har utrolig respekt for dem og ønsker jo å gi et godt inntrykk, men samtidig er de også så vilt gode at de skjønner at vi ikke er like perfekte som dem, sier kandidat, Mirjam Kammler

I kveld kan festspilldeltakerne oppleve ungdommene for første gang under KonstKnektkonserten. De skal spille stykker av Mendelssohn og Sjostakovitsj.

Saken fortsetter under bildegalleriet.

Mener Vinterfestspillene må oppleves

– Jeg er nesten sprekkeferdig av stolthet, sier ordfører, Hans Vintervold.

Festspillsjef Bjørn Nessjø synes det kun er høydepunkter under årets festival. Foto: Grete Thobroe / NRK

Vinterfestspillene åpnet torsdag kveld. Åpningskonserten foregikk i Røros kirke som var lyssatt for anledningen. Her fremførtes blant annet musikk av Rachmaninov og årets bestillingsverk, skrevet av Bent Sørensen.

– Vi startet festivalen med å spille små, gratiskonserter rundt om i byen for å prege Røros med Vinterfestspill. Ellers kan man oppleve alt fra barnekonsert, til samtidsmusikk, lyttestasjoner og vakker kirkemusikk, forteller festspillsjef, Bjørn Nessjø.

Kulturminister Helleland kom for å åpne festspillene. Hun fortalte at det går rykter i musikkmiljøene verden over om at man må oppleve Vinterfestspillene i Bergstaden.

– Festspillene består av tre gode elementer, Røros, musikk og folk. Her er det kun høydepunkter, avslutter han.