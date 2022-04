Arbeidstilsynet advarer: – Unge håndverkere vet for lite om asbest

– Vi har ikke hatt noe undervisning om asbest, ikke som jeg kan huske.

Det sier Odin Fjerstad, som går andre året på rørleggerlinja ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim.

Etter et besøk av Arbeidstilsynet ved skolen har den unge rørleggeren fått noe å tenke på.

Det er fortsatt mange bygg med asbest i Norge, som eternitplater. Foto: Mads Nielsen / NRK

Totalforbud

Kreftfarlig asbest er nemlig fremdeles en fare for mange arbeidstakere.

Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet, som ble publisert i dag på Verdens arbeidsmiljødag.

– Selv om det ble totalforbud mot å bruke asbest i byggematerialer i 1985, er det fortsatt veldig mange bygg som enten saneres eller vedlikeholdes som inneholder asbest.

Det sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Rapporten bygger på tilsyn i 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018–2022.

At tre av fire norske kommuner mangler rutiner for å kartlegge asbest i byggene sine, bekymrer Arbeidstilsynet.

Svært få kan dokumentere tiltak som forebygger at ansatte eller andre kan bli utsatt for asbeststøv.

Asbeststøv er svært kreftfremkallende, og rivningsekspert Martin Slind Blåsberg beskytter seg godt når han håndterer slike bygningsmaterialer. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Bekymret for de unge

– Opplæringen av unge arbeidstakere som er sårbare når de kommer ut på arbeidsmarkedet er også mangelfull, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet lanserer derfor, i samarbeid med Kreftforeningen, en kampanje om asbest rettet mot unge som skal ut i arbeid.

Målet er at de skal få kunnskap om hva asbest er, og hva de skal gjøre om de kommer over det.

Arbeidstilsynet jobber for å øke kunnskapen om asbest særlig blant unge, ifølge direktør Trude Vollheim. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Ved mange videregående skoler er ikke asbest lenger en del av opplæringsplanen i byggfaget, ifølge Vollheim.

Elever ved Charlottenlund videregående skole er glad de nå vet mer om asbest.

– Arbeidstilsynet var på besøk i går. Da fikk vi vite mer om hva asbest er, og at det er et stoff som kan fremkalle kreft. Jeg har jo vært litt borti isolasjon, så lurer nå på om det kan ha vært farlig for meg, sier Odin Fjerstad.

Asbest Ekspandér faktaboks Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som enten består av mineralet amfibol eller serpentin.

Asbeststøv er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer som for eksempel kreft.

Bruken av asbest har vært forbudt i Norge siden 1985.

Asbest er brukt i bygningsmaterialer som for eksempel eternit, i isolasjon og pakninger.

Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg. Arbeidet er strengt regulert, og krever spesial kompetanse og godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Vil vite mer om farlige stoffer

Tella Sofie Lervik Pedersen går første året på bygg anlegg, og har heller ikke fått undervisning om dette farlige byggematerialet.

– Vi bør lære mer om stoffer som vi jobber med, så vi vet hva det innebærer.

Hun innrømmer at hun ble litt skeptisk, og vil ikke jobbe med stoffer som inneholder asbest.

– Jeg tenker det er dumt og trist, både for dem som bor i hus med asbest og for dem som jobber med det.

Hun sier videre at det legges stor vekt på sikkerhet og miljø ved skolen.

– Lærerne er opptatt av at vi bruker hjelm, hørselvern og vernebriller. Det er veldig viktig at vi tar vare på oss selv og de rundt oss.

Elev på bygg og anlegg, Tella Sofie Lervik Pedersen, vil helst ikke jobbe med materialer som inneholder asbest. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Den glemte faren

Arbeidstilsynet håper med sin kampanje å styrke kunnskapen om asbest.

Selv om byggematerialet er forbudt, rives og vedlikeholdes fortsatt mange bygg med materialer som inneholder asbest – som for eksempel eternitplater.

– Vi gjør mest utvendig sanering av asbesttak, og det er strenge rutiner for beskyttelse.

Det sier Martin Slind Blåsberg, rivningsekspert i Anleggspartner 1 Midt-Norge AS.

– Det er strenge krav til hvordan håndtere kreftfremkallende byggematerialer som asbest ved sanering av bygg, sier rivningsekspert Martin Slind Blåsberg. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi starter med å fjerne alle festemidler så vi kan fjerne platene så hele som mulig. Det er fibrene som er farlig. Formålet er å hindre mest mulig spredning mens vi fjerner plantene og deponerer dem trygt.

Det er mange ulike regler å ta hensyn til, og det varierer om saneringen skjer innvendig eller utvendig.

– Det er viktig å ha rutiner på plass, så man ikke får kreft senere i livet. Både for oss som holder på å sanere, og for dem som bor med slike materialer rundt seg.