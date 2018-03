Ferske tall viser at godt og vel én av fire nordmenn planlegger påsketur til fjells. Blant den yngre garde er tallet enda høyere: Hele 44 prosent av de mellom 18 og 22 år planlegger fjelltur denne påsken.

– Det er kjempekult. Jeg tror folk tar med seg vennene sine og oppleve noe de ikke har tid til i hverdagen. sier Johanne Grue Reiten, leder i DNT ung.

Johanne Grue Reiten, leder i DNT ung synes det er topp at ungdommen vil til fjells. Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT

Tallene kommer fra Opinion på oppdrag for DNT og Røde Kors.

– Et mangfoldig tilbud er årsaken

Undersøkelsen viser at ungdom generelt er glad i fjellet da 64 prosent av de under 22 år sier de planlegger en eller flere turer på fjellet i år.

– Jeg tror mange har oppdaget at Norge er et fint sted å feriere. Det er mange flotte bilder som postes i sosiale medier. Man kan gå fra hytte til hytte med venner, eller bo fast på en hytte og ha fine dager ute og inne, sier Johanne Grue Reiten, leder i DNT ung.

Hun fremhever tilrettelegging og et mangfoldig tilbud som årsaken til at unge velger seg fjellet.

– Folk går både på fjellski og randoneeski. Det er i tillegg en stor variasjon i turer og aktiviteter, for ferskinger og for de mer erfarne, sier hun.

4500 kilometer med løyper er klare

Nils Øveraas sier DNT har jobbet på spreng for å få fjellet påskeklart for dem som ønsker å tilbringe den neste uka ute i snøen. Foto: Kari Nygard Tvilde

Med bare få dager igjen til påske, har DNTs medlemsforeninger jobbet på høygir lenge for å gjøre alt klar til påskeinnrykk.

– Over 4 500 kilometer kvistede skiløyper og rundt 550 hytter over hele landet er gjort klare. I tillegg arrangeres det aktiviteter og fellesturer over hele landet. Det er en enorm innsats som legges ned, og mye gjøres av frivillige, sier DNTs generalsekretær Nils Øveraas.