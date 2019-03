– Jeg mener en så viktig vaksine burde vært statlig finansiert. Jeg er overbevist om at flere unge hadde tatt vaksinen om den hadde vært gratis, sier Marta Westman (17) til NRK.

Hun bor i Oppdal i Trøndelag og er en av mange ungdommer som må betale rundt 400 kroner for å ta vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Andre i landet får dette gratis – slik som Mats Løland Eik (18) fra Uskedalen i Hordaland.

– Jeg hadde tatt vaksinen uansett. Det minsker sjansene for å få sykdommen og da er det greit å få det gjort. Jeg hadde betalt 400 kroner for å få det gjort også, selv om det er ganske dyrt, sier Eik til NRK.

Ungdom har høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. Rundt 10 prosent av dem som får smittsom hjernehinnebetennelse dør.

Fakta om hjernehinnebetennelse Ekspandér faktaboks Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av meningokokkbakterien. Bakterien smitter via spytt.

Hinnene rundt hjernen og ryggmargen får en infeksjon. Typiske symptomer er høy feber, stivhet i nakke og rygg, nedsatt bevissthet, kvalme og brekninger. Behandles med antibiotika.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en akutt sykdom som utvikler seg raskt. Kan medføre død innen 24 timer.

Sykdommen er sjelden i Norge, men det er samtidig veldig alvorlig for dem som rammes.

5–10 prosent dør selv med riktig behandling på sykehus. Rundt 20 prosent vil få varige mén – hvorav de vanligste er nedsatt hørsel, konsentrasjonsvansker eller tap av lemmer. Slik kan du unngå hjernehinnebetennelse Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker immunforsvaret.

Ikke rop og skrik så myke at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelige for infeksjoner.

Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.

Kyss bare kjæresten din.

Ikke del sigarett med andre.

Unngå for myke alkohol. Når du er rusa vil dømmekraften din reduseres, og symptom på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.

Kontakt lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

FIKK GRATIS VAKSINE: På grunn av at Mats Løland Eik (18) bor i Hordaland, fikk han vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse helt gratis. Foto: Privat

Utsatt for smitte under russefeiring

– 400 kroner for en vaksine som er så viktig, det mener jeg er for mye. Det er mange familier som kanskje ikke har råd til denne prisen, og da velger de kanskje å ikke vaksinere, sier Westman.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som er i tett samvær med andre over flere dager – hvor det deles flasker, sigaretter og spytt – om å ta vaksinen.

– I Norge gjelder dette spesielt under russefeiringa, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleirer og lignende arrangementer, sier overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI, Sara Sofie Viksmoen Watle, til NRK.

Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdom som deltar i tilsvarende aktiviteter.

MYNDIGHETENE ANBEFALER VAKSINE: Smittsom hjernehinnebetennelse er en akutt sykdom som utvikler seg raskt, og kan medføre død innen 24 timer. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Gratis i kun noen fylker

Marta Westman er leder i Ungdommens fylkesutvalg (UFU) i Trøndelag. De mener det er svært urettferdig at ungdommer i visse deler av landet får vaksinen gratis, mens andre må betale.

Det er kun i Finnmark, Hordaland, Buskerud, Østfold og Oslo at ungdommer får vaksinen gratis.

I august 2018 sendte Westman og ungdomspolitikerne en e-post til den trønderske stortingsrepresentanten Ingvild Kjerkol (Ap) hvor de krevde et likt tilbud for alle ungdommer i landet.

– Skuffende

Ungdomspolitikerne spurte om stortingsrepresentanten kunne hjelpe dem med å løfte denne saken til Stortinget. De fikk aldri noe svar fra Kjerkol.

– Det at vi ikke fikk respons på en slik sak er skuffende, sier Westman.

Også Ungdommens fylkesutvalg i Møre og Romsdal, Hedmark, Nordland, Oppland og Buskerud stiller seg bak kravet om statlig finansiering av gratis vaksine for elever på videregående skole.

Foreløpig ingen planer om statlig finansiering

I dag er det opp til kommunene og fylkene å avgjøre om vaksinen skal være gratis. De statlige myndighetene vil ikke garantere at alle vil få like vaksinerettigheter i framtida heller.

– Det er bra at fokuset på smittsom hjernehinnebetennelse er til stede når man er russ, for da er smittemuligheten større, selv om sannsynligheten for å få sykdommen er liten, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo (Frp), til NRK.

Hun sier det foreløpig ikke er planlagt gratis vaksine for alle ungdommer i landet.

– Forekomsten av hjernehinnebetennelse de siste åra har vært fallende, så helsemyndighetene har foreløpig ingen konkrete planer, sier Bramo.