Ungdomspolitikere hetses på nett: «Hold homosexen for deg selv og sjærm barna fra dette»

Daniel Skjevik-Aasberg har fått hundretalls hatmeldinger siden han ytret seg i media om læstadianerne og Den norske kirke.

1. nestlederen i Unge Høyre har blant annet fått meldinger, e-poster, telefoner og brev fra folk som håper han «kureres» for homofili.

Noen har ytret at hans homofile legning er første steg mot pedofili.

– Det er utrolig spesielt at det er så mange mennesker som føler et behov for å bringe skam og skyldfølelse over andre mennesker. Det er ikke hyggelig å bli fortalt at jeg burde brenne i helvete eller at jeg er en skam for familien, sier Skjevik-Aasberg.

«Hold homosexen for deg selv»

Han meldte seg inn i Unge Høyre i 2009. I starten syntes han det var krevende å uttale seg om vanskelige saker på grunn av harde tilbakemeldinger.

– Men etter hvert fant jeg bare ut at det er sånn det er, og at jeg bare må stå i det, selv om det er unødvendig og uakseptabelt.

Til: Daniel Sjevik-Aasberg Sendt: 13. juli 2018 12:58 Emne: homoseksualitet og BIBELEN Vend om Daniel Aberg eller så vil GUD straffe deg hardt! GUD Har sakt at SODOMA OG GOMORA skal ramme homosexuelle og homoer. GUD har sakt at HOMOFOLI er styggedom, vederstyggelighet, avskylig, og SKAL straffes med DØDEN!!!GUD Sier det rett ut! BRENNE i helvete vil bare bli som en mildt bris mot allt det grussomme som vil ramme deg i ALL EVIGHET! Hold homosexen for deg selv og sjærm barna fra dette forløppet til PEDOFILI! HOLD FINGRENE DINE FOR DEI SELV OG PLAG OSS IKKE MER! HUSK AT DET FINNES NÅDE OG HÅPE FOR DEI OSSÅ! MEN DA MÅ DU VILLE TA DET I MOT! Utdrag fra epost sendt til Daniel Skjevik-Aasberg

Flere av morgendagens politikere har merket ubehaget med fremmede som tar kontakt på nett.

Leder i AUF Trondheim, Gjermund Gorset, er åpent homofil og la ut et bilde på Instagram fra en AUF-samling i Alta sammen med kjæresten.

Et par timer etter tikket det inn to meldinger fra samme avsender. Den første var et bibelvers. Den andre:

: Syndere som dere vil brenne i helvete. Dere er ikke velkommen.





– Det er ubehagelig når en person bruker ressurser på å spore oss opp og sende meldinger. Det at noen følger med på deg og vet hvem du er og har tilgang på deg, sier Gorset.

– Mer belastende enn spennende

Gorset er glad for at han var åpen om legningen da han gikk inn i politikken. Men han har forståelse for at andre ungdomspolitikere som opplever hets ender opp med å trekke seg tilbake, heller enn å ta opp kampen.

TAR KAMPEN: Leder i AUF Trondheim, Gjermund Gorset, ønsker å kjempe mot homofobi. Foto: Øistein Falch / NRK

– Jeg skjønner hvorfor mange føler at det ikke er verdt det. For noen er det mer kjipt og belastende enn det er spennende.

Tekstmeldingen ble anmeldt, uten at det fikk følger for avsenderen. Selv vil ikke Gorset konkludere med akkurat hvor grensen går for hva som er greit å ytre.

– Man må se på hva som er konteksten, hva går man etter, hvor alvorlig det er, og hvem det er. Det er noe annet med ungdomspolitikere og kommunepolitikere sammenlignet med statsministeren.

Kripos prioriterer arbeid mot hatkriminalitet

Kripos får ofte tips om hatkriminalitet, trusler og netthets, og har i større grad begynt å prioritere dette feltet de siste årene.



– Både politidirektoratet og Riksadvokaten har løftet fram bekjempelse av hatkriminalitet og trusler på nett som prioriterte oppgaver for politiet, sier Lone Pettersen, leder av Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos.

Flere har dessuten blitt straffet for grove ytringer på nett. I januar ble en trønder dømt for hatefulle ytringer mot AP-nestleder Hadia Tajik.

Daniel Skjevik-Aasberg frykter at unge politikere gruer seg til valget på grunn av hvilke tilbakemeldinger som venter dem, om de skulle våge å ytre seg. Han mener hetsen enkelte ungdomspolitikere møter er et demokratisk problem, som bidrar til at nykommere ikke tør å ta politiske debatter.

– Vi som har vært med en stund og fikk sjokkopplevelse første gang, vi klarer oss nok. Det er verre for dem som er på vei inn.