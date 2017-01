Ungdommer selger rusmidler via ei lukket Facebook-gruppe med over 2000 medlemmer. Det er mindreårige som er grunnleggere av gruppen og flere mindreårige er også medlemmer.

En machete ble lagt ut for salg på gruppen sist lørdag. Foto: Facebook

Det selges også andre ting er rusmidler gjennom gruppen. Sist lørdag ble en machetekniv lagt ut for salg.

Grunnleggerne ser ingen problemer med at gruppen eksisterer.

– Gruppen har ikke noe annet formål enn at folk skal få kjøpe og selge hva de vil, forteller den ene administratorene. Han er 17 år.

Ulovlig salg

Administratorene har vært i kontakt med politiet før. I sommer fikk de klar beskjed om at gruppa måtte legges ned, men det ble aldri gjort.

Siden da har de fått over 1000 nye medlemmer. Politiet innrømmer at de ikke har gjort en god nok jobb.

Jan Erik Haugdal er leder for politiets forebyggendegruppe i Trondheim. Han ber folk tenke seg om før de melder seg inn. Foto: Øivind Olsson / NRK

– Vi må erkjenne at politiet så langt har vært for lite flink, både til å jobbe med og prioritere den type arbeid, sier Jan Erik Haugdal, leder for politiets forebyggendegruppe i Trondheim.

Det er ulovlig å både kjøpe og selge. Likevel mener administratoren at de ikke gjør noe ulovlig.

– Vi vet at den er lovlig. Jeg har sjekket dette med jurister og det er ingen lover som er brutt. Det er eventuelt selgerne som bryter loven. Det er ikke noe vi kan stå ansvarlig for.

Oppretter egen gruppe for datakriminalitet

I forbindelse med politiets nye organiseringen blir det nå opprettet en datakrim-gruppe.

– Vi har valgt å opprette en slik gruppe nettopp fordi vi vil ta tak i slike type sider som driver med ulovlig salg. Også med tanke på de skadevirkninger det vil ha for mindreårige kjøpere, forteller Haugdal.

Han er klar på at dette er administratorenes ansvar.

– De som har opprettet siden har et redaktøransvar og har også ansvar for at det ikke foregår noen ulovligheter på deres sider.

Politiet ber folk tenke seg godt om før de hiver seg med i gruppen.

– De har gjort dette over tid og de ser at dette ikke medfører noen konsekvens. Da er det lett å fortsette, men man vet aldri hvor politiet slår til.