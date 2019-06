Ungdom vil ha trafikkopplæring i skolen – blir hørt av eksperter

VIL HA ET SYSTEM: Bård Morten Johansen er seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Han mener opplæringa av trafikkreglene er for sprikende fra sted til sted. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært over 5000 sykkelulykker i Norge de ti siste årene.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK