En mann i 40-årene fra Levanger er dømt til ett års ubetinget fengsel og til å betale én million i erstatning, for å ha underslått 1,3 millioner fra et selskap som han var daglig leder for, ifølge dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Tilsto å ha brukt pengene på poker

Underslaget skjedde i tidsrommet 1. januar 2014 til 31. mars 2016.

Mannen hadde tilgang til selskapets driftskonto med tilhørende bankkort, og brukte i følge dommen pengene pokerspill på internett og andre private formål.

Han ga en uforbeholden tilståelse, noe som retten mente var formildende for straffeutmålingen. Dessuten hadde mannen tilbakebetalt deler av det underslåtte beløpet til selskapet, 320 000 kroner, før saken ble avdekket i april 2016.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle være ett års fengsel. Strafferammen for grovt underslag er fengsel inntil seks år.

Må betale én million i erstatning

Retten dømte mannen til ett års ubetinget fengsel for grovt underslag, samt å betale 1 051 000 kroner i erstatning til selskapet som han tidligere var daglig leder for. Mannen er ikke tidligere domfelt.

Mannen erklærte at han vedtok dommen fra Inntrøndelag tingrett.