Ulykke på E6 i Trondheim krevde et liv

Like før kl. 04 i natt bekreftet politiet i Trøndelag at den hardt skadde mannen som var fraktet til sykehus, hadde omkommet.

Ulykken skjedde ved 11-tiden søndag kveld på E6 på toppen av Okstadbakken, i sørgående felt.

Kraftig smell

Politiet meldte om et kraftig sammenstøt med store materielle skader. De meldte også at ulykken var alvorlig, og at to personer var skadet.

Den hardest skadde ble fraktet til sykehus, mens en annen person med lettere skader fikk behandling av ambulansepersonell på stedet.

Trafikken sto i lang tid på E6 ved Tiller rett sør for Trondheim. Foto: Bjarte Johannessen, NRK

Stor fart

Like etter ulykken sa politiet til NTB at de ikke hadde full oversikt, men at de så at bilene som støtte sammen, hadde hatt stor fart.

Ulykken førte til lange køer på E6. Vegtrafikksentralen ba bilister unngå E6 og heller kjøre via Rv706 Strindheim – Marienborg – Sluppen, og Fv902 Gamle E6 til Tiller.

Like før kl. 01 fikk biler og busser som stod i køen i sørlig retning, snu og kjøre ned Okstadbakken.

Kl. 04 meldte politiet på Twitter at det fortsatt pågikk undersøkelser på ulykkesstedet.