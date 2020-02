Ulv skutt i Haltdalen i Trøndelag

– Jeg kan bekrefte at det er felt en ulv i Haltdalen nå midt på dagen, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, Inge Hafstad.

Ulven er den første som skytes under lisensjakta for ulv i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Hafstad sier til NRK at det er et lokalt jaktlag som har felt dyret, og at Statens Naturoppsyn nå er varslet og vil sørge for at det blir tatt prøver av ulven.

Befinner seg utenfor ulvesonen

Hverken Trøndelag eller Møre og Romsdal skal ha ulv, ifølge inndelingen av ulvesoner her til lands.

Ulven i Haltdalen befinner seg langt utenfor ulvesonen.

Seniorrådgiver Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Trøndelag bekrefter overfor Trønderbladet at det er felt en ulv i Haltdalen søndag. Foto: Mette Moslet Kjesbu

– Dette er den første ulven som er felt på kvoten i rovviltnemnda region 6, opplyser seniorrådgiveren til Trønderbladet.

– Det var et rent uttak uten dramatikk. Ett enkelt skudd, sier fellingslederen til Nea Radio.

Ulven ble skutt vest i Aunegrenda i retning mot Nålsjøan og Bringen, skriver radiokanalen på sine nettsider.

Et jaktlag bestående av drøyt 20 jegere har jaktet på ulven siden lørdag, da det ble observert spor, opplyser Nea Radio.

– Jeg kan bekrefte at det er folk fra oss på stedet nå, for å gjøre rutinemessig kontroll og for å ta prøver, sier fagansvarlig for rovviltdokumentasjon hos Statens Naturoppsyn, Frode Aalbu.

Kan ha kjent DNA

I slutten av januar skrev Trønderbladet at Statens naturoppsyn (SNO) hadde DNA fra en avføringsprøve fra en ulv i Midtre Gauldal.

– Det kan være den samme ulven som nå er felt, men det er for tidlig å si, sier Hafstad til NRK.

Ifølge Nea Radio er ulven som ble felt søndag blitt observert flere ganger i traktene mellom Tydal, Selbu og Holtålen siden i fjor sommer.

– DNA-prøver vil gi oss endelige svar, men det er sannsynlig å anta at dyret som nå er felt er det vi har visst om, sier Aalbu.

Jakta startet den 1. desember og varer fram til 31. mai.