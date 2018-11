Ulrik Lisø hadde trøbbel med å få start på sin Hyundai Terracan, og satte den på verkstedet Strandveien Auto Stjørdal i Trøndelag. Seks uker etter at mekanikerne hadde begynt arbeidet, var det fortsatt ikke mulig å få start på bilen.

Likevel fikk Lisø regning på 20.178 kroner. Denne måtte han betale for å hente ut den stadig ødelagte bilen.

– Jeg føler meg lurt. Svindlet, sier Lisø.

REGNINGEN: Ulrik Lisø forventer ikke å få penger tilbake, men vil oppfordre andre til å skrive kontrakt før de lar bilmekanikere gå i gang. Foto: bjørn steinar gundersen / nrk

Måtte tømme sparekontoen

Forbrukerrådet har hittil i år fått 1.121 spørsmål om reparasjon av kjøretøy. 145 av dem handler om pris. Det er en økning på 26 prosent fra fjoråret.

I tillegg har de behandlet 250 tvistesaker om reparasjon av kjøretøy.

Strandveien Auto Stjørdal har spesialutdannede mekanikere for Hyundai og Mazda. Ulrik Lisø valgte dem av den grunn. Han sier han ringte og var innom verkstedet fem–seks ganger for å få status, uten å bli informert om pris.

Mekanikerne skiftet flere deler, til ingen nytte.

– Jeg sa ja til at de skiftet ut delene, i den tro at det ville fikse feilen. Jeg er ikke mekaniker – jeg jobber i barnehage.

Etter nesten to måneder ble bilen sendt til et annet verksted, som Strandveien Auto Stjørdal samarbeider med. De fant feilen samme dag.

– Nå har jeg tatt ut alle sparepenger. Det blir ikke sydentur med barna til sommeren.

Lisø har ikke tro på å få penger tilbake, men vil advare andre.

– En annen bilmekaniker har sett på bilen. Konklusjonen hans er at mekanikerne må ha begynt i helt feil ende – de har fikset alt annet enn selve problemet.

KYNISK: – Jeg har alltid hatt tillit til at fagfolk vil det beste for meg. Jeg skjønner jeg må bli mer kynisk, sier Ulrik Lisø. Foto: bjørn steinar gundersen / nrk

Fikk regning på nesten 45.000 kroner

Ulrik Lisø er ikke alene om å føle seg lurt av verkstedet. Kjartan Sundsby satte sin Mazda CX5 på verkstedet i slutten av september. Etter sju uker hadde de ikke funnet ut hvorfor bilen hanglet. Også den ble sendt til det andre verkstedet. Dagen etter identifiserte de feilen som en liten lekkasje i en dieseldyse.

Det var ikke kostnaden for reparasjonen på 13.000 kroner som sjokkerte Sundsby, men regningen som kom utenom på snaut 45.000 kroner.

– Det virket ubegripelig. Verksted bør informere mens de holder på. Jeg ringte én gang i uka. De hadde mange muligheter til å si fra. Jeg kommer aldri igjen til å sette bilen på verksted uten å signere kontrakt.

Det verste for hans del, er at et merkeverksted må sende bilen et annet sted. Han mener det er høyst betenkelig å betale så mye uten å få noe igjen for det.

Sundsbys forsikring viste seg å dekke verkstedoppholdet. Han slapp unna med å betale en egenandel på 10.000 kroner.

Verkstedet: – Kan ha vært uheldige

– At avdelingen vår i Trondheim fant feil så raskt, kan skyldes at mye av feilsøkingen var utført, og at vi var uheldige og overså feil, sier Torstein Krogstad.

Han er daglig leder ved Strandveien Auto Stjørdal, og understreker at de ansatte er eksperter på Hyundai og Mazda. Ifølge Krogstad bruker de svært sjelden seks–sju uker på én bil. Men det kan skje hvis reparasjonene er omfattende og krever bestilling av flere reservedeler.

– Vi informerer kundene fortløpende om reparasjonstid og hva det vil koste. Vi utfører ingen reparasjon uten å informere kunden om priser. Strandveien Auto Stjørdal har aldri hatt klager fra kunder gjennom Forbrukerrådet, og vi strekker oss langt for at kundene skal være fornøyde.

Forbrukerrådet: – Alltid avtal pristerskel

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, stusser over de høye regningene.

– Det kan være krevende å avdekke problemet, men rent umiddelbart fremstår dette som mye å betale og lang tid å bruke – når ikke engang problemet avdekkes. Det virker nesten som de har tatt på seg jobb de ikke har kompetanse til.

Du har krav på fagmessig utført arbeid av bilmekanikere. De har ansvar om å si fra om ekstrakostnader før de går videre. Men for å være sikker, ber Forbrukerrådet deg alltid om å avtale pristerskel på forhånd.

– Det er lov å gjøre det verkstedet har gjort, dersom det ikke er avtalt en høyere pris i forkant. Men på ett eller annet tidspunkt må verkstedet varsle fra. Håndverkeren skal etter loven være rådgiveren din og ta hensyn til deg, sier leder for forbrukerdialog, Thomas Iversen.