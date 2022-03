Ullmann får Æres-Oscar

Liv Ullmann får Æres-Oscar for et langt liv i filmens tjeneste, melder NTB. Hun sier selv hun ble forbauset, men veldig glad da beskjeden kom. Trønderen har også vært nominert til Oscar-prisen to ganger, uten å vinne. Også Samuel L. Jackson, Danny Glover og Elaine May får Æres-Oscar under seremonien.