Er lei av å høre «i akkurat dette tilfellet er det helt riktig at han tjener mer enn henne»

Mer enn en tredjedel av lønnsforskjellene mellom kjønnene i Norge, skyldes at kvinner får mindre betalt enn menn, selv om de gjør den samme jobben.

Tidligere studier har i hovedsak konkludert med at lønnsforskjellene skyldes at menn og kvinner sorteres inn i ulike jobber. Derfor ble forskerne overrasket da de fant ut at kjønnsforskjellene er så store blant folk med samme jobb på samme sted.

Etter å ha lest om forskningen, sa likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at tallene er nedslående. Samtidig lovet hun å jobbe hardt for å tette lønnsgapet.

Nå gir hun bort 2 millioner kroner:

– Det holder ikke med anekdotiske bevis fra livene våre. Vi trenger tall og vi trenger fakta, for å se strukturene som styrer i bedriften og i samfunnet, skriver Trettebergstuen i en e-post til NRK.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Et ubehagelig tema

– Det er vedvarende lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på virksomhetsnivå. Det har vært en blind spot, sier forsker Mari Teigen.

Hun leder Core – Senter for likestillingsforskning. Det er de som får pengene og oppdraget. De skal både forske på lønnsforskjeller innad på arbeidsplasser og se på mulighetene for å utvikle en nasjonal lønnsoversikt.

– Lønnsforskjeller mellom kjønnene er et ubehagelig tema. Det passer dårlig med sånn som de fleste av oss tenker at samfunnsutviklingen har vært.

Likestillingsminister Trettebergstuen sier mer fakta trengs for å få de resultatene myndighetene ønsker seg, nemlig bedre likestilling.

– Hvor ofte har vi ikke blitt fortalt at «i akkurat dette tilfellet er det helt riktig at han tjener mer enn henne? Akkurat i denne avdelingen er det riktig at han ble sjef og ikke henne. Det er bare tilfeldigvis sånn at akkurat hos oss tjener mennene bedre. Det handler ikke om et mønster». Vel, tallene er klare, og det er ikke tilfeldig, sier Trettebergstuen.

Plikter å jobbe for likestilling

Alle arbeidsgivere i Norge må jobbe aktivt mot diskriminering. Denne aktivitets- og redegjørelsesplikten er lovfestet.

– Jeg tror at de fleste bedrifter er interessert i å ta godt vare på og behandle sine ansatte rettferdig. Og det er nettopp det aktivitets- og redegjørelsesplikten både gir pålegg og hjelp til, sier Trettebergstuen.

Core skal blant annet undersøke hvordan virksomhetene rapporterer om kjønnsforskjellene.

– Her blir det også viktig å undersøke hvordan arbeidsgivere i tilfellet argumenterer for å lønne menn og kvinner ulikt, sier forsker Teigen.

Mari Teigen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Arbeidsliv med dysfunksjonelle trekk

En teori bak lønnsgapet mellom kvinner og menn innad på arbeidsplassen, er at kvinner jekker ned innsatsen når får barn.

Core har forsket mye på likelønnsproblemet allerede. Ifølge Teigen handler de vedvarende forskjellene i lønn mellom kjønn i liten grad om at kvinner senker innsats eller ambisjoner med morsrollen. Hun mener det handler mer om et arbeidsliv med dysfunksjonelle trekk.

Dette har tradisjonelt rammet kvinner mest, sier hun, men tilføyer at dette trolig vil endre seg:

– Jeg tror dette er en problematikk vi kommer til å se mer av fremover – både for kvinner og menn.

Forskerne forventer å ha de første resultatene sine klare innen slutten av 2023.