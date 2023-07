Over 40.000 ukrainske flyktninger i Norge – sliter med å finne nok boliger

– Det å starte livet vårt på nytt har tatt mye energi, så jeg håper vi kan bli værende.

Det sier Anna Zaverzhenets fra Dnipro i Ukraina. Hun har vært bosatt i Verdal siden desember 2022.

I dag er hun på karriereveiledning i kommunen, og har funnet seg godt til rette i Norge og Trøndelag.

– Jeg liker Verdal godt, selv om jeg pleide å bo i storbyen. Det er mye å gjøre her.

Hun har fått en plass å bo, men det koster for kommunene å finne nok alternativer.

Anna Zaverzhenets fra Dnipro i Ukraina, trives veldig godt i Verdal. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Støvsuger markedet

Anne Grete Wold Olsen er virksomhetsleder for integrering og mangfold i Verdal kommune. Hun forteller at de så langt har bosatt 90 av 160 flyktninger fra Ukraina

Nå leter de etter flere plasser å bosette de neste som kommer.

– Vi støvsuger markedet og vi har gode avtaler med utleiere i Verdalen. Det blir mindre og mindre utleieboliger, som gjør at vi må se på hvordan kommunen skal få tak i flere utleie boliger.

Den generelle prisstigningen i samfunnet, er også en utfordring når det gjelder flyktningene fra Ukraina.

– De har ikke høy inntekt. Det er kritisk når vi skriver husleiekontrakt. Vi ser på beliggenhet og standard ut ifra prisen. De snakker med oss og ser at matprisene har steget og at det er dyrere å bo. Det er klart at det kan være utfordrende med lav inntekt.

Og det er ikke bare i Verdal det blir mindre boligvalg.

Pusser opp sykehjem

– Det er jo mangel på boliger i Oslo, så vi har begynt å jobbe kreativt med å finne alternative boligløsninger.

Det sier byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq.

Oslo har så langt tatt imot litt under 2000 flyktninger fra Ukraina og flere kommer i dette året.

– Oslo stiller opp, vi sier ja til alle anmodninger som kommer fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Vi bosetter alle vi blir bedt om å bosette.

For å bosette alle uten å belaste boligmarkedet for mye, forteller Mushtaq at de pusser opp sykehjem og setter opp modulbygg.

Oslo kommune er klar for at det kan fortsette å komme et høyt antall flyktninger sier Usman Mushtaq Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Foto: Sturlason

Vil ta ansvar

Mushtaq sier Oslo vil fortsette og ta sitt ansvar for å integrere flyktninger fra Ukraina

– Vi vet ikke hvilke vendinger krigen kommer til å ta så vi er klare for at det kan komme et høyt antall flyktninger fra Ukraina også neste år. Vi skal stå klare for det. Nå som boligmarkedet er så presset så må vi finne alternative løsninger.

Også i Kristiansand og Bergen er det tidligere meldt om utfordringer med å bosette så mange flyktninger.

Stor andel flyktninger

Da tallet 40.000 bosettinger tirsdag, fikk kommunene ros av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Det er flott å se at bosettingsviljen til kommunene fortsatt er så stor. Så lenge den brutale krigen pågår i Europa, skal vi fortsette å stille opp. Det gjør norske kommuner i aller høyeste grad, skrev hun i en pressemelding.

Sett i forhold til folketall er det flere mindre kommuner som leder an. Hjartdal, Leirfjord, Rendalen og Nore og Uvdal har bosatt over 5 prosent av eget innbyggertall.

– De som bosetter ut over opprinnelig anmodning, mottar et ekstra tilskudd. Vi innfører en ordning med tilskudd til utleieboliger og utvider tilskuddet til norskopplæring til de som har behov, slik at kommunene klarer å opprettholde jobben som allerede gjøres, sier Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) roser norske kommuner for å bosette så mange ukrainske flyktninger. Foto: ALF SIMENSEN / ALF SIMENSEN

Glad for å hjelpe til

Tilbake i Verdal forteller Anne Grete Wold Olsen at kommunen har mottatt en anmodning om å ta imot 40 flere flyktninger. Da vil antallet være oppe i 200. Olsen sier kommunen trolig vil etterkomme anmodningen.

Olsen roser kommunens ansatte som står på for å hjelpe flyktningene som kommer til kommunen.

– De som kommer er veldig fornøyde. De blir møtt med respekt. Vi har gode ansatte som er rutinerte og gir dem gode svar og kan hjelpe de på veien.