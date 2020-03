Ugunstig med store ansamlinger av folk også i marka – ber turfolket spre seg

– Bra at folk er ut på tur, men ikke samtidig!

Det sier kultur, nærings – og idrettsdirektør Ola By Rise i Trondheim kommune .

Han ønsker at alle får frisk luft under den merkelige unntakstilstanden vi er i, men at folk ikke tråkker oppå hverandre.

By Rise har forståelse for at folk lider av brakkesjuka.

– Dette er effekten av de gjennomgripende tiltakene fra statlige myndigheter, som forbudet mot å dra på hytta, stengte treningssentre og avlyste arrangementer, sier By Rise.

Han sendte ut en oppfordring straks rapportene kom til kommunen om bilister som lette etter parkeringsplasser ved utfartsstedene i byen. Store ansamlinger av folk er lite gunstig, også i marka.

– Dette er ingen pekefinger, men en liten bønn om at så mange som mulig prøver å finne litt utradisjonelle tidspunkt å foreta lørdags- og søndagsturen på.

TETT I TETT: Også på Skullerud i Oslo har folk søkt ut i marka i dag. Ved parkeringsplassen sto bilene tett i tett. Foto: Ole Eivind Henden / NRK

Tok ikke T-banen

Også ved populære turområder i Oslo og Bergen er det overfylte parkeringsplasser. På Sognsvann i Oslo yret det av liv i dag i det nydelige vårværet.

– Jeg stusset litt når jeg kom, for det var vanskelig å finne en plass hvor det ikke var noe folk. Vi vurderte å gå rundt vannet, men valgte å sitte her.

Det sier Marianne Voldnes som nyter sola ved vannkanten sammen med mannen Andre Johansen og datteren Julie på tre år.

– Været er så fint og man blir litt rar av å være mye i leiligheten. Viktig å få friskt luft.

– Hva gjør dere for å unngå smitte av korona?

– Vi valgte ikke å ta T-banen og brukte bil, og så passer vi på å holde en meters avstand, eller to fra folk, sier Voldnes som synes det er herlig å komme seg ut.

UT PÅ TUR: De fant en plass for seg selv, men det var ikke så lett, sier Marianne Voldnes som i dag tok turen til Sognsvann sammen med mannen Andre Johansen og datteren Julie. Foto: Andreas Molland / NRK

Unngå å gå i klynge

– Sjansen for å bli smittet utendørs er mindre enn innendørs, men det er lurt å holde et par meters avstand fra dem som går i samme retning som deg.

Det sier Tore W. Steen, smittevernlege i Oslo.

– Man må unngå å gå tur i klynge. Ved Sognsvann hvor det er veldig mye folk, bør man holde avstand. Dessuten kan det være en ide ikke å legge turen til midt på dagen, men om morgenen og utpå ettermiddagen.

– Hva med dem som er i karantene?

– Har du symptomer så bør du holde deg hjemme inntil det er klarlagt hva du har. Og har du karantene kan du går tur, men du må gå for deg selv og ikke der det er mange mennesker, sier Steen.

KLAR OPPFORDRING: Viktig at folk holder et par meters avstand også når de går på tur, sier Tore W. Steen, smittevernlege i Oslo. Foto: Andreas Molland / NRK

Ikke gunstig med sjølpålagt husarrest

I bymarka i Trondheim har normalt utfartshyttene stor pågang i helgene, men alle er stengt frem til 26. mars.

– Vi ønsker ikke samle folk i trange rom på grunn av smittefaren, sier Ola By Rise som gjerne ser at folk søker ut i naturen – men ikke samtidig.

Mange sitter inne på hjemmekontor og trenger å få klarnet hodene.

– Det er jo ikke smittefare ved å gå ut i frisk luft om man holder god avstand fra andre. Mange sitter inne med låste dører og går i sjølpålagt husarrest. Tror ikke det er gunstig heller, sier By Rise.