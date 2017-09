Tyskere i slagsmål

En tysk statsborger i 60-årene måtte få helsehjelp etter et slagsmål i Råkvåg i Rissa i natt. Ifølge politiet hadde mannen et kutt over det ene øyet samt smerter i nyreregionen. Tre andre tyskere var til stede i boligen der slåsskampen fant sted.