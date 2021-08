Historisk premiere for egne valgsendinger

Med bobler i glasset tok publikum plass i en av Trondheims største kinosaler, klare for en historisk begivenhet.

Det var en stolt Petter Bjørkmo, TV BRAs egen reporter i byen, som ønsket velkommen.

– Velkommen til premiere på TV BRA sine valgsendinger!

Han ble møtt med stor jubel fra salen, og rakk å komme med en klar oppfordring innen teppet gikk opp:

– Vi vil at dere alle skal bruke stemmeretten. Vi skal hjelpe dere med den oppgaven, men vi må selv velge hvem vi skal stemme på.

FORNØYD: TV BRAs egen reporter i Trondheim, Petter Bjørkmo, var svært fornøyd etter premieren. Foto: Morten Andersen / NRK

Fire valgsendinger

TV BRA er en TV-kanal av og for mennesker med utviklingshemming i hele landet.

De kjemper for at alle skal slippe til i samfunnsdebatten.

Fra sitt hovedkontor i Bergen vil de foran stortingsvalget denne høsten by på fire valgsendinger. Dette er første gang de lager slike sendinger.

Distriktskontorer og frilansreportere i Trondheim, Hamar, Stavanger, Ålesund og Oslo bidrar også.

I VINDEN: Programlederne i TV BRAs første valgsending, Kari Anne Revheim (t.v.) og Emely Ann Riedel, var på plass for tv-kanalen på Arendalsuka. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Mye å kjempe for

Hva er egentlig valg?

Dette forklares tidlig i første sending, der de også tester valgomaten.

Kari Anne Revheim og Emely Ann Riedel er programledere, og gjør det tydelig hvorfor det er så viktig å bruke stemmeretten:

Menneskerettighetene, som gjelder mitt liv, er de eneste som ikke er en del av norsk lov.

Visste du at de fleste utviklingshemmede er i stand til å jobbe, likevel sitter sju av ti hjemme.

Jeg vil ikke bli sett på som en utgift. Jeg vet at vi kan bidra.

Det er trolig 50.000 utviklingshemmede som kan stemme. Det er 50.000 unike ressurser. Sammen kan vi skape reelle endringer.

INSPIRERT: Lasse Johansen Løkkeberg fikk noe å tenke på etter valgsendingen fra TV BRA. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg er veldig stolt av å være en av de som er med på dette.

De sier Emely Ann Riedel, som er på Arendalsuka sammen med det politiske Norge.

– Det er viktig å lage egen valgsending for utviklingshemmede. Ikke bare fordi ingen har gjort det før, men for at folk må se at vi som er funksjonshemmede lager valgsendinger, sier Kari Anne Revheim.

– Vi må få flere til å stemme. Det er noe av det aller viktigste.

Ga inspirasjon

Tilbake i kinosalen i Trondheim har filmen tydelig gjort inntrykk.

– Jeg hadde jo egentlig bestemt meg fra før hva jeg skulle stemme på, men nå er jeg ikke helt sikker.

Det sier Lasse Johansen Løkkeberg til NRK rett etter premieren.

Thea Hopland var også strålende fornøyd med sendingen.

– Jeg synes det var helt utrolig. De var kjempe flinke.

– Man fikk liksom vite litt mer om hva man kan stemme på. Det var ganske artig, sier Sigrid Fuglesang Myklebost.

Roar Berg Buan benyttet anledningen til å gå på premiere med den blå Høyre-jakken.

– Det er ikke så hemmelig hva du skal stemme kanskje?

– Nei, det er ikke det. Jeg skal hjelpe Erna Solberg til fire nye år!