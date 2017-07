Tuva (9) tok 10 kilos laks i Namsen

– Vi hadde egentlig gitt opp og var på vei inn til land, da vi bestemte oss for å prøve en siste gang, forteller Jørn Tore Lund.

Han og datteren Tuva Lysberg Lund skulle bare ut på en liten fisketur på Namsen ved Grande Gård, men så ble fangsten rekordstor.

Det kom gledestårer

– Det begynte å nappe i stanga også måtte jeg ta den fordi pappa måtte styre båten, forteller Tuva Lysberg Lund.

Faren måtte trå til et par ganger for å holde stanga, men selve innsveivingen sto niåringen for helt selv.

Da fisken kom til overflaten så de at den var altfor stor til at de kunne ta den opp i båten. De tok den i en håv og rodde inn mot land.

Laksen som veier 10,2 kilo er nesten like lang som Tuva på ni år. Foto: Privat

– Da jeg tok den opp av vannet og hun fikk se hvor stor den var ristet hun som et aspeløv. Hun fikk den store «lakseskjelven», beskriver Lund.

For laksen Tuva dro opp var nesten like lang som henne selv.

– Det var morsomt å se at den var nesten like stor som meg. Da jeg holdt den fikk jeg gledestårer. Det føltes litt rart og morsomt og fint på en gang.

Bryllupsmat

– Jeg har fått en laks før fra land, men den var bare på 1,2 kilo. Dette er den første laksen jeg har tatt fra båt.

Den største laksen som har blitt tatt i Namsen er på 22,1 kilo.

Tuvas laks veide 10,2 kilo og var rekordfisk for både far og datter.

I tillegg til at det er morsomt å få så stor fisk, vil laksen komme veldig godt med til sommerens store begivenhet, når foreldrene skal gifte seg.

– Vi hadde tenkt å ha røykelaks til forrett, så nå ser det ut til at vi har nok til alle gjestene, avslutter Lund.