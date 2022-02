Denne uken er det vinterferie i store deler av landet. Mange pakker bilen full og gjerne litt til. Men i en ulykke kan et fullastet bagasjerom få katastrofale følger.

– Ved en frontkollisjon vil alt løst inni bilen fortsette framover i samme hastighet. Ting som veier relativt lite, gjør stor skade når det kommer i fart, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Ved en kollisjon i 50 km/t vil en termos på halvannen kilo komme i en kraft på 45 kilogram. I 100 km/t kastes et nettbrett i en kraft på 96 kilogram. De fleste små og løse gjenstander blir fraktet i bagasjerommet.

– Derfor håper vi på et krav om sikkerhetsnett eller -gitter mellom bagasjerommet og kupéen, sier Johansen.

– Best i verden

Norge har færrest antall drepte i trafikken i verden, målt mot innbyggertallet.

– Vi er best i verden. Nordmenn aksepterer stor begrensing av den enkeltes frihet og strenge krav, fordi vi ser trafikksikkerhet fungerer. Da er det naturlig at Norge også vurderer bagasjesikring som et krav, mener seniorrådgiveren.

Norge er gjennom EØS tilsluttet felleseuropeiske regler for krav til kjøretøy. Det betyr at et krav om bagasjesikring må komme fra EU.

– Jeg synes det er litt merkelig at det ikke er vurdert tidligere. Men det er nesten bare nordmenn og svensker som kjører stasjonsvogn og henger. Det kan være en årsak til at sikring i bagasjerom ikke står på EUs dagsorden, sier Johansen.

Sjeldent kundene spør

Mange norske biler kjører uten standardisert bagasjesikring. Dette er noe kundene må bestille selv, men Morten Holseth ved Bertel O. Steen Trondheim opplever lav interesse.

Morten Holseth ved Bertel O. Steen Trondheim forteller at det er liten etterspørsel etter sikkerhetsnett. Foto: BENT LINDSETMO / NRK

– Det er sjeldent de spør om bagasjesikring, så jeg er litt usikker på hvor kundens fokus ligger. Men vi har det som ekstrautstyr og kan levere ved kjøp av bil, sier Holseth.

– Og det anbefaler du til alle kunder?

– Jeg må nok innrømme at det raskt kan gå i glemmeboka. Men vi skal legge det i bakhodet og tilby bagasjesikring til alle, sier Holseth.

Vegvesenet: – En livredder

Selv om sikkerhetsnett ikke er et krav, viser Statens vegvesen til vegtrafikkloven.

– Den pålegger alle å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende for å unngå fare eller skade. Det er sjåførens plikt å sørge for riktig sikring av last og ivareta tryggheten i bilen, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje.

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Likevel skjer det ulykker hvor løse gjenstander fører til fatale utfall.

– Det er ingen tvil om at bagasjenett og/eller -gitter i mange sammenhenger kan være en livredder, mener pressesjefen.

Han forteller vegvesenet kontinuerlig vurderer sikkerhetstiltak sammen med sine samarbeidspartnere ute i Europa.

– Vi er godt kjent med flere og til dels alvorlige ulykker som følge av løse gjenstander i bil. Trygg Trafikk forslag er både betimelig og vettig, og noe som vi skal se videre på, sier Vinje.

I en e-post til NRK skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at det er svært krevende å få endret felleseuropeisk kjøretøyregelverk.

– Jeg vil likevel vurdere om Norge bør ta opp dette temaet særskilt i aktuelle arbeidsgrupper i EU, opplyser Nygård.

– Praktiske utfordringer

Fremskrittspartiet mener et eventuelt krav om sikkerhetsnett eller -gitter bør utredes grundig.

– Frp er prinsipielt på vakt mot for- og påbud, men det er ingen tvil om at løse gjenstander i bil er veldig farlig, sier transportpolitisk talsperson Frank Sve.

Han peker på praktiske utfordringer ved å ha et fysisk skille inne i kupéen som må besvares, slik som å legge ned seter uten å komme i konflikt med et lovpålagt sikkerhetsnett.

– Men folk var negative til bilbeltet da det kom, så trafikktrygging utvikler seg stadig. Trygg Trafikk gjør en viktig jobb, og Frp vil vurdere forslaget og se hvordan det kan jobbes videre med.