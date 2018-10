Elever redde etter trusler om skyting – holder seg hjemme fra skolen

Flere elever blir holdt hjemme fra Rosenborg ungdomsskole etter at medelever har truet med skyting. Skolen sier de sliter med en gruppe på mellom 15 og 20 elever som står bak blant annet vold, hærverk og trusler.

Inge Five er en av flere foreldre som ikke lar barnet sitt gå på skolen denne uken.

– Jeg holder datteren min hjemme så lenge det er nødvendig.

Five mener problemet med ungdomsgjengen har vært kjent lenge.

– Jeg er irritert på skolen som ikke har grepet fatt i dette mye tidligere. Det er rart at dette har fått eskalere, sier Five.

Bekymret: Inge Five holder datteren hjemme fra skolen etter trusler om skyting Foto: NRK

Tøffere ungdomsmiljø enn før

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla Nereid, forstår at foreldre er bekymret for barna sine. Hun innrømmer at kommunen har kjent til de problematiske elevene en stund, og forteller at det ikke bare er Rosenborg ungdomsskole som sliter med dette.

– Vi har hatt problemet siden skolestart i 2017. Vi har tidligere satt i gang en rekke tiltak, men vi ser nå at tiltakene ikke har fungert godt nok. Dette er et komplekst problem som vil ta tid. Dessverre er dette noe som også går igjen ved andre ungdomsskoler, sier Nereid.

Nereid betegner ungdomsmiljøet i byen som tøffere enn før, og mener det har skjedd en samfunnsendring som offentligheten ennå ikke har tatt innover seg.

LOVER TRYGGE SKOLER: Camilla Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim. Foto: Stein Roar Leite

Nå skal Rosenborg ungdomsskole gjøre ekstraordinære tiltak for å gjøre skolen tryggere, og skolen skal tilføres ekstra ressurser.

– Fra mandag vil det være tilbud om alternative læringsarenaer utenfor skolen for noen av elevene, forteller Nereid.

Hun bekrefter overfor NRK at dette tilbudet gjelder elevene som står bak truslene.

– Alle skal ha et trygt skoletilbud i nærmiljøet sitt, sier Nereid.

Politiet kjenner til elevene

Politistasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt, forteller at politiet gjør det de kan for å håndtere ungdomsgjengene. Han har imidlertid forståelse for foreldre som synes at det ikke gjøres nok.

– Det er åpenbart ikke tilstrekkelig med bare de grepene politiet kan ta, det er flere som må ta medansvar. Her er det også skole- og sosialfaglige virkemidler som må settes inn i større grad, mener Nordtvedt.

I den aktuelle gjengen skal det være snakk ungdommer fra alle samfunnslag, og av flere ulike etnisiteter. Politiet mener de har god oversikt over hvem ungdommene er.

– Dette er krevende, vi snakker om unge sårbare mennesker, sier Nordtvedt.

KJENNER TIL UNGDOMMENE: Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt. Foto: NRK

Trondheimsskolen er som Gotham City

Kommunaldirektør Nereid innrømmer at situasjonen er alvorlig for Trondheim kommune. Som tidligere NTNU-ansatt ble hun overrasket over hvor ille det sto til på ungdomsskolene i byen.

– Jeg vil betegne min overgang fra NTNU til kommunen som en overgang fra Kardemommeby til Gotham City, sier Nereid.

Hun mener Rosenborg skole er trygg, men sier hun har forståelse for at bekymrede foreldre velger å holde barna hjemme. Nereid lover at situasjonen skal bli bedre.

– Jeg lover at Rosenborg skole er trygg neste uke, sier Nereid.