Politiet fikk melding litt over klokka 5:30 om at en mann på Vestre Rosten i Trondheim var truet av et skytevåpen på en adresse i område. De bevæpnet seg og satte i gang en aksjon.

– Etter forholdsvis kort tid så fikk vi kontroll på tre personer, blant dem han som var oppgitt som gjerningsmann, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Har ikke funnet våpen

Politiet gjennomsøker i morgentimene boligen for å finne skytevåpenet som fornærmede har beskrevet. Motivet for hendelsen er ukjent.

– Så det er nok en del etterforskning i form av avhør og andre ting som vi må bli ferdig med før vi får oversikt over hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

Både offer og gjerningsmann skal være i 30-årene, og de involverte skal ikke ha hatt spesielt mye med politiet å gjøre tidligere. Ingen skal være fysisk skadd.