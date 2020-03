– Vi håper dette kan bli en slags erstatning, og på en måte et forebyggende tiltak for å ta ting i starten før det blir for galt, sier enhetsleder i Trondheim kommune, Stig Antonsen.

En av konsekvensene av koronautbruddet, er at folk som sliter med sinnemestring, ikke lengre kan samles til gruppeterapi.

Nå har kommunen opprettet en hjelpetelefon hvor de håper å også kunne fange opp vanlige, litt frustrerte folk.

– Vi har gått fra en normalsituasjon der alt er forholdsvis trygt og greit, til å skulle håndtere permisjoner og usikkerhet i kanskje lang framtid rundt inntekt og så videre, sier Antonsen.

Enhetsleder i Trondheim kommune, Stig Antonsen, sier hjelpetelefonen kommer som et forslag fra dem som har drevet med sinnemestring i grupper. -Vi regner ikke med problemstillingen forsvinner. Særlig ikke i tider som dette, sier Antonsen. Foto: Kari Sørbø / NRK

Bekymringen er at ekstra usikkerhet rundt korona fører til økt press på folk, som igjen kan føre til større problemer.

Vil fange opp folk før de sprekker

– Det å ha noen å snakke med er veldig viktig. Det er mange som sliter nå med følelser som kan være både uro, frustrasjon og tristhet. Å ha mulighet til å snakke med noen, kan virke både beroligende og helende, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Bang Nes.

Organisasjonen Mental Helse tror også det er klokt å legge opp til at folk har noen å snakke med. De har hatt hjelpetelefon i mange år, og opplever en veldig stor pågang i forbindelse med korona.

Utbruddet av viruset covid-19 har ført til strenge restriksjoner for menneskelig kontakt, og også til permitteringer og usikkerhet. For noen kan dette være stress som fører til ekstra frustrasjon som igjen kan føre til vold. Foto: Arne Flatin / NRK

Torsdag hadde telefonen 897 hevnedelser, 94 med koronatematikk, forteller kommunikasjonssjef i Mental Helse, Kristin Bergersen.

–Mange har katastrofetanker. De har store bekymringer om at verden går under. Vi har sett henvendelsene har steget jevnt og trutt. Nå nærmer vi oss like mange henvendelser som det var i tiden etter Ari Behn sitt selvmord, sier Bergersen.

«Synes du det er vanskelig å håndtere sinne og frustrasjon? (...) Mange opplever korona-situasjonen som vanskelig og krevende. Dette skal skape stress og usikkerhet, og sinne og frustrasjon kan bygge seg opp.» Skriver Trondheim kommune på sine hjemmesider.

Til vanlig tilbyr Trondheim kommune oppfølging med gruppeterapi av personer som har vært utsatt for vold, og folk som står i fare for å begå vold.

Kommunen vet at jo mer press og usikkerhet familier blir utsatt for, jo lettere kan det gi seg utslag i vold.

– Vi er litt spente på reaksjonene. Vi har drevet med såkalt sinnemestring til Trondheims borgere i grupper i lang tid. Nå må vi legge ned dette fordi vi kan ikke tillate oss å ha gruppeansamlinger, og direkte kontakt med brukere, sier Antonsen.

Trondheim kommune har til vanlig gruppeterapi for folk som har problemer med sinne. Nå håper kommunen at hjelpetelefonen kan fungere som en ventil. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– At kommunene er kreative med å finne nye tiltak i en ekstremsituasjon, tror jeg er bra. Det er lurt å tenke i nye baner for hvordan en kan snakke med hverandre. Og det å finne alternative måter å gi behandling på, er fint, sier Bergersen.

Store konsekvenser for psykisk helse

–Vanskelige følelser blir ofte verre når man ikke har noen å snakke med. Vi mennesker er flokkdyr, vi trenger noen å dele med, for å ha det bra. Det er en utfordrende tid vi er inne i nå, og folk kan kjenne på mange ulike negative følelser og tanker. Støtte og fellesskap er særlig viktig når en står i belastninger og kriser, sier Bang Nes.

Mange av dem som ringer Mental Helse og er skikkelig redde, bor alene.

– Vi er ikke i tvil om at korona kommer til å få kjempestore konsekvenser for den psykiske helsen. Kontakten mellom folk begrenses, og tilbud stenges. Dette er konsekvenser vi ennå ikke har sett rekkevidden av, sier Bergersen.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Bang Nes, sier at det å ha noen å snakke med kan dempe vanskelige følelser som uro, bekymringer, sinne og frustrasjon. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Trondheim kommune kaller hjelpetelefonen for et lavterskeltilbud.

– Dette er et tilbud om råd for å avlede seg selv i en vanskelig situasjon, slik at man unngår at man påfører folk man er glad i skader, som man senere kommer til å angre. Dette er et forebyggende tiltak, sier Antonsen.

Han mener frustrasjonen kan gjelde for mange.

– Alle kan ha kjent et snev av dette. At nå er strikken trukket for langt, nå sprekker det. Vi venter vel at de som ringer skal være i stand til å identifisere til en viss grad følelsen av at «nå holder jeg på å sprekke». Det er litt viktig, fordi dét er motivasjon for å ta imot råd, og på en måte innrette seg etter de rådene man får, sier Antonsen.

Antonsen presiserer at hvis man har store sinneproblemer og trenger terapi, så må det andre tilbud til enn dette.