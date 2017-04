Like før helga publiserte Hovedrussestyret i Trondheim årets 100 russeknuter. Mandag ble noen av dem testet ut av styret.

– Kristian skal nå spise en cheeseburger i ett jafs, forklarer sikkerhetssjef i styret, Maria Haugen.

Russepresident Kristian Hjelm-Hansen tar utfordringen på strak arm og pakker en mellomstor burger fra McDonalds i munnen. På kort tid er årets første russeknute er tatt.

Årets russeknuter har noen endringer fra tidligere år, forteller russepresidenten.

– Vi ønsker å endre på det negative imaget russen har fått, og bidrar til det ved å ha snille knuter, sier Hjelm-Hansen.

En av russeknutene er å få omtale i media, men også der er det gjort en liten endring.

– Vi har skrevet det om til hederlig omtale, for all PR er ikke god PR. Vi ønsker å ha god PR om at vi jobber for russen, gjør gode tiltak og fremmer det, sier Haugen.

Årets russeknuter i Trondheim kommer med noen moderasjoner fra tidligere år, og skal være med på å gi russen et bedre rykte. Foto: Mari Svenning / NRK

Mener media blåser opp det negative

Ikke alle har vært like heldige med medieomtalen, og noen russelåter har fått spesielt mye kritikk. Russelåten til bergensbussen «Playboy 2017» skapte reaksjoner med overgrepsstrofer, som de senere bestemte seg for ikke å bruke.

For også i Bergen ønsker de å endre imaget, men russepresident Anna Sæbø Nøstbakken påpeker samtidig at media er flinke til å blåse opp det negative.

– Men jeg skjønner jo at folk ikke har lyst til å lese at russen på den og den skolen har vært flinke og snille i år, sier hun.

Hun mener allikevel det burde være rom for mer positiv omtale.

Russepresident i Hovedrussestyret i Trondheim, Kristian Hjelm-Hansen, sier de vil bidra til å bedre russens rykte ved å ha mildere russeknuter. Foto: Mari Svenning / NRK

– Det burde jo gjøres mulig for folk å lese om at russen har hatt det veldig kjekt og at det her vært ei fin tid, sier hun.

Sikker sex og samtykke

Rektor ved Thora Storm vgs. i Trondheim, Anders Buhaug, er ikke imponert over de modererte knutene, men mener russen har forbedret seg.

– Det russen skal ha, er at de har hatt et kollektivt fokus på skolemiljø og press-kampanjer, som har vært veldig positivt. Det er en forbedring, absolutt.

Selv om mange av trondheimsknutene er «snille», finnes det også drøyere knuter – mange av dem om sex.

– Men vi er veldig opptatte av at det skal være sikker sex, så det har vi kommentert under alle knutene. Man skal ikke ha sex hvis det ikke er sikkert, sier Haugen.

Sektretær i styret, Oda Glasø Lyngaas, legger også til at samtykke er viktig.

– Sikker sex og samtykke er veldig viktig. Man skal ikke ha sex hvis man ikke vil, og det er veldig lov å ombestemme seg.