Trondheimsgründere finalister i innovasjonskonkurranse

– Det er stort å være i finalen i en slik konkurranse. Det er en fin måte for oss å vise Asia hva vi har å by på, sier daglig leder Knut Løkke.

Med appen «Myworkout GO» er gründerne fra Myworkout AS videre i innovasjonskonkurransen The 5th Asia Pacific Innovation Awards Ceremony. Appen er en treningsapp som fokuserer på smart trening, og som regner ut din biologiske alder basert på treningen.

Å være med i denne konkurransen og være finalist betyr at de får vise hva de kan for en hel verden, og at norsk forskning går fort fremover.

– Dette viser jo og at norsk forskning kan være i verdenstoppen om man jobber hardt, sier Løkke.

Mange finalister

Innovasjonskonkurransen blir kalt en «Oscar» for innovasjon innenfor helse. Det er flere kategorier det skal deles ut premier i. Den norske appen er en av seks finalister i kategorien «Innovation of the year – product implementation», som er for gjennomføring av et nytt produkt.

– I år er det 25 prosent flere bidrag til konkurransen enn i fjor, Det forteller grunnlegger og administrerende direktør Janice Chia i en pressemelding.

Nordmennene konkurrerer mot tre bidrag fra Singapore og to bidrag fra Australia, og er det eneste norske bidraget i konkurransen.

Les også: Mener sjefen må ta tak i utrente ansatte

Vil redde verden

Daglig leder i Myworkout, Knut Løkke. Foto: Kjartan Ovesen

Gründerne vil redde verden og gjøre alle mer fokusert på hva helse betyr. God helse og fysisk aktivitet kan forlenge levealderen og forbedre livskvaliteten.

– Vi har nettopp signert en viktig avtale med Trondheim kommune hvor de skal bruke appen vår for å dokumentere treningseffekten til deltakerne i Frisklivssentralen, sier Løkke.

Dette viser at appen brukes lokalt, men også at den vekker internasjonal interesse ved å være med i konkurransen.

Vinnerne vil annonseres på The 5th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards Ceremony den 26. april 2017.