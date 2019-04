NB! Saken inneholder IKKE spoilere fra handlingen i «Game of Thrones»

– Det er jo en morsomhet som er lagt ut i natt, at lederen for nordstyrken i «Game of Thrones» er tatt. Og det har tydeligvis slått an, vi hadde over 600 likes i morrest.

Det sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Satte maske på en av betjentene

Han forteller at kolleger satte ei maske på en av betjentene på vakt, og tok bilder som de la ut i et facebook-innlegg.

«Politiet har etter tips fra oppmerksomme borgere i natt pågrepet en person mistenkt for trusler, skadeverk og dyremishandling. Mannen som kommer nordfra har over lengre tid truet med å legge store landområder øde»

SUKSESS: Teamet på nattevakt ved Sentrum politistasjon i Trondheim gjør stor suksess med sin «pågripelse» på Facebook. Foto: Politiet i Trondheim

– Vi må klare å ha litt humor av og til. Vi driver jo mest med alvorlige ting, men dette er en måte å vise oss fra en annen side, sier Rendal.

Spøken slår an

At responsen er så formidabel fra følgere på Facebook forklarer han med den generelle interessen for serien. I natt var det premiere på den åttende og siste sesongen i «Game of Thrones».

Utover formiddagen har tusenvis vært innom og sett på innlegget fra politiet i Trondheim på Facebook, og kommentarer strømmer på. Det er tydelig at humoren slår an, men noen få er også kritisk.

– Vi har ikke brukt store ressurser på å legge ut dette. Jeg snakket med dem som gikk av vakt på morgenen og de hadde ikke sett den første episoden i natt, sier Rendal som tror politiet nå får flere følgere i sosiale medier, noe han er glad for.

PÅ GLATTCELLA: Her er «The Night King» satt i arresten ved Sentrum politistasjon i Trondheim. Foto: Politiet i Trondheim

Når ut til flere

– Dette er et ledd i det vi holder på med. Å komme inn på sosiale medier og få kontakt med publikum der. Stadig flere bruker messenger-kontoen vår, og vi kan svare på enkle spørsmål. At vi legger ut en sånn spøk, gjør at vi holder kontakten med publikum og de skjønner at de kan kontakte politiet på en enkel måte, sier Rendal.

Rendal forteller videre at det har vært ei rolig natt på politikammeret.