Flere enn 3 av 10 biler som passerer bomringen i Trondheim er nå elektrisk. Denne andelen øker år for år.

Men partiet ønsker at biltrafikken skal ned – uansett hva motoren går på.

– Vi kan ikke kjøre hver vår bil til byen. Det er det ikke plass til. De aller fleste må ta buss og da må framkommeligheten være god, sier gruppeleder Roar Aas i Ap.

Det er derfor partiet også støtter et forslag som vil lempe på fordelene elbilsjåfører har i dag.

Gruppeleder Roar Aas (Ap) er ganske sikker på at forslaget får flertall. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Nå kjører byens busser og elbiler sømløst sammen. Men om Trondheim kommune får det som de ønsker, må deres veier skilles.

Bokstavelig talt.

– Bussene kan ikke stå i den samme køa som bilene. Da er det ikke en konkurransefordel å sette seg på bussen, sier Aas.

Får støtte fra elbilistene

Elbilene har i mange år kunne nyte fordelen av å kjøre i kollektivfeltene her til lands. Men etter hvert som det blir flere elbiler, blir også fordelene fjerna.

Oslo har allerede innført begrensninger for elbilene i kollektivfeltene. Der kreves det at de må ha med en passasjer i bilen dersom feltet skal brukes i rushtida på morgenen og på ettermiddagen.

Nå har også samferdselsbyråden i Bergen foreslått å stramme inn en av fordelene til elbilene der også. Der ønsker man nå å øke bomtakstene for elbiler fra 11 kroner til 22 i rushtiden. Pengene skal gå til å styrke Bybanen, ifølge Bergens Tidende.

Torsdag kveld vedtok et flerstall i bystyret i Trondheim å fjerne elbilene fra kollektivfeltene innen 2024. Også Elbilforeningen støtter forslaget. De sier det er fornuftig at bussene får feltet for seg selv når det er behov.

– Det er ikke sikkert alle kollektivfeltene har de samme utfordringene, sier styreleder Eva Solvi i Elbilforeningen i Trøndelag.

Styreleder i Elbilforeningen i Trøndelag, Eva Solvi, tror ikke det er nødvendig å forby elbilene i kollektivfeltene i Trondheim enda. Hun mener man gradvis kan innføre det når behovene melder seg. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er et behov for å se på bruken av kollektivfelt der det er mange busser. Det støtter Elbilforeningen at man ser på. Men det kan være andre tiltak enn å utestenge helt, understreker hun.

Vil gi bussene fordel

Trondheim kommune ønsker at dobbelt så mange reiser med bussen fra 2019 og fram mot 2030. Samtidig ønsker man at biltrafikken går ned med 20 prosent.

Administrasjonen mener det er viktig å gi bussene en fordel i trafikken.

– Dette er et viktig grep for å sikre at kollektivtrafikken er attraktiv også framover. Da er god framkommelighet det aller, aller viktigste, sier samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge.

KLAR BANE FOR BUSSEN: Samferdselsdirektør i Trondheim, Kristian Dahlberg-Hauge, vil gi bussene klar bane i kollektivfeltene i byen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Enkelte steder er det allerede problemer med at bussene blir forsinka fordi de blir stående i køa med elbiler i rushtida. Samtidig er det venta at andelen elbiler vil fortsette å øke i åra som kommer.

– Vi ser det er tendenser til problemer i dag. Det er ingen grunn til å tro at det å kjøre i kollektivfelt er forenelig med en fortsatt økning av elbiler, samtidig som vi ønsker at framkommeligheten for bussen skal bli enda bedre, sier Dahlberg-Hauge.