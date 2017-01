Trondheim vil arrangere verdenscupfinalene i langrenn

Granåsen Aktivum og Trondheim kommune meldte sin interesse overfor Norges Skiforbund så snart det ble klart at det internasjonale skiforbundet, FIS, ville søke etter en ny arrangør. Det er Granåsen Aktivum som står som formell arrangør av verdenscuprennene i Trondheim.

Norges Skiforbund krever en underskuddsgaranti på 2,5 millioner kroner fra Trondheim kommune og arrangøren. Fem sentrale aktører i trøndersk næringsliv har ifølge en pressemelding nå, på svært kort varsel, kastet seg rundt og stilt opp som garantister for summen.

– Gode på samspill

Det er Coop Midt-Norge SA, SpareBank 1 SMN, Trønderenergi, Koteng Eiendom AS og Adresseavisen/Polaris Media, som sørger for at Trondheim nå kan kaste seg inn i kampen om å få arrangere skifesten, som skal gå over fire konkurransedager 16.–19. mars.

– Trondheimsregionen er gode på samspill mellom myndigheter, næringsliv og idrett. Nå snur vi oss raskt med ambisjon om å få til den største idrettsfolkefesten i Trondheim og Granåsen siden 1997, sier næringslivsaktørene i en felles uttalelse.

Valget faller trolig i neste uke

Generalsekretær Stein Opsal i Norges Skiforbund er ifølge pressemeldingen imponert over handlekraften i Trondheim, og sier nå at det skal gjennomføres nye møter og samtaler med FIS før det blir levert et forslag til skistyret, som tar endelig stilling til om Norge og Trondheim skal søke om å få verdenscupavslutningen.

Det er ventet at det internasjonale skiforbundet FIS velger arrangør i løpet av neste uke. Trolig står det mellom Quebec (Canada), Planica (Slovenia) og Falun (Sverige) og Trondheim.