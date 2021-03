Trondheim trosser FHIs anbefalinger: Åpner for mer idrett og kultur

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise er imidlertid klar på at dette forutsetter at man klarer å holde tometersregelen. Det betyr at for eksempel kontaktsporter som fotball og håndball må tilpasse treningene sine.

Det er heller ikke tillatt med mer enn 20 deltakere i alle aktiviteter.

Ved for eksempel korps og kor med flere antall deltakere, må de deles opp i mindre grupper.

Om reglene ikke følges, vil det bli stengt for aktivitetene igjen.

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Jeg forventer at tilliten ikke misbrukes, sier By Rise i en pressemelding.

Lave smittetall

Til tross for at FHI ikke anbefaler innendørs kultur- og idrettaktivitet for personer over 19 år, ønsker altså Trondheim å åpne for dette.

Årsaken er at smittetallene har vært lave over tid i kommunen. Tidligere denne uken valgte også formannskapet å oppheve munnbindpåbudet på offentlige steder.

Dette skjer samtidig som det er en økende smittetrend i landet, og flere kommuner har innført strengere restriksjoner.

Også i Trondheim er det pågående utbrudd, og senest fredag ble det påvist to nye tilfeller med mutert virus. Men smittetallene er altså såpass lave at kommunen vil åpne mer opp.

Kultur- og idrettsdirektør i Trondheim kommune, Ola By Rise. Foto: Morten Andersen/NRK

Står i en spagat

By Rise understreker at politikerne i kommunen har bestemt at de i større grad vil gjøre vurderinger ut fra lokale smitteforhold. Derfor velger de nå å lempe på tiltakene.

– Det norske samfunnet står i en liten spagat, og da er det viktig å klare å vurdere smittesituasjonen lokalt, sier han til NRK.

– Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og livskvalitet i hverdagen, og normalisere der vi kan. Men om dette fører til økte smittetall eller situasjonen endrer seg i kommunen, er veien kort til å stenge ned igjen.

Smittevern hele veien

Smittevernregler overholdes både før, under og etter aktiviteten, sier By Rise.

Han oppfordrer folk til å unngå tett sosialt samvær og samkjøring knyttet til aktiviteten.

– Ikke la dem du deltar i felles aktivitet med bli dine nærkontakter, sier han.

– Vi har fortsatt sitte i Trondheim. Hvis ikke aktivitetene gjennomføres på en god og forsvarlig måte, må vi gjøre endringer igjen.