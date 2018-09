Trondheim prøver igjen: Søker Ski-VM i 2025

Et stort flertall i bystyret vil at byen skal søke om Ski-VM i 2025. 57 stemte for og ti stemte mot.

Trondheim tapte de forrige to kampene om å få Ski-VM, som i stedet skal gå i tyske Oberstdorf i 2021 og i slovenske Planica i 2023.

Men nå satser politikerne i trønderhovedstaden på å prøve nok en gang, etter rådmannens anbefaling. Som ventet stemte Høyre og Arbeiderpartiet for å søke.

– Jeg er glad for at bystyret gir klarsignal for å søke en runde til. Jeg tror vi har gode sjanser for å få et mesterskap hit. Det er viktig å ha en bred forankring i bystyret, sier Trondheimsordfører Rita Ottervik like etter at avgjørelsen er tatt.

Klæbo vil gå VM på hjemmebane

Johannes Høsflot Klæbo er glad bystyret i Trondheim gikk inn for en ny VM-søknad. Foto: Erlend Laanke Solbu

I likhet med Ottervik er også langrennstjerna Johannes Høsflot Klæbo glad for å få muligheten til et VM på hjemmebane.

– Jeg er selvsagt glad for at Trondheim kommune sier ja til å søke VM enda en gang, og håper dette kan gi både meg og andre norske løpere muligheten til å konkurrere i et VM på hjemmebane i 2025, sier han til NRK.

– Jeg er sikker på at et nytt VM i Trondheim vil bli en fantastisk folkefest med positive ringvirkninger for langrennssporten og regionen.

Frp stemte imot

Med Bystyrets ja ber Trondheim nå Norges Skiforbund om å søke om VM, med Trondheim som arrangørby. Dette ønsket også skitinget i juni. Kveldens ja fra Trondheim kommer dermed automatisk til å utløse en norsk søknad.

– Vi vurderer at vi har gode muligheter om vi gjør den jobben som må gjøres i forkant, sier Ottervik.

Høyre varslet i forkant at de stiller krav til søknaden

– Selve søknadsprosessen må gi noe tilbake til regionen. Vi må også sikre at det blir en åpenhet rundt prosessen rundt tildelingen. Skiforbundet og andre relevante aktører må være en pådriver for åpenhet, sa Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift i forkant av møtet.

Frp stemte imot, og frykter at kommunens penger brukes på feil ting:

– Vi mener at eldreomsorg og skole må prioriteres, og ikke det å hjelpe overdådige idrettspamper med å få en bedre fest, sa bystyremedlem Mads Ramo (Frp) til NRK i forkant av Bystyremøtet.

Mange har gode minner fra Ski-VM i Granåsen i Trondheim i 1997. 28 år senere kan det igjen bli VM-fest i anlegget. Foto: Nyhetsspiller

Må bygge ut i Granåsen

Hoppbakken i Granåsen har ikke blitt skikkelig oppgradert siden VM i Trondheim i 1997. Med et ja må utbyggingen av anlegget skyte fart, fastslo ordfører Ottervik til NRK tidligere i dag.

En søknad koster i utgangspunktet 100.000 sveitsiske franc (tilsvarer 840.000 kroner), men blir litt billigere fordi Trondheim har søkt to ganger tidligere. I tillegg kommer kostnadene til arbeidet med søknaden.

Kulturdepartementet gav tilsagn på 180 millioner kroner til utbyggingen av Granåsen før søknaden om 2023-VM ble avgjort. Dette er penger som først blir utløst etter tildeling av VM.

Bystyret i Trondheim vedtok å prøve å få Ski-VM i 2025. Foto: Øivind Haugen / NRK

Vanlig å søke flere ganger

Guri Knotten Hetland sto i spissen for søkerkomiteen ved begge de to forrige søknadene om VM i Trondheim. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

De fleste byene som får Ski-VM, har søkt flere ganger før de lykkes. Planica søkte for fjerde gang da de fikk mesterskapet for 2023.

Sør-Trøndelag skikrets har jobbet med å få Ski-VM til Trondheim siden 2010. Leder Siri Darell mener det er Trondheims tur nå.

– Det er viktig at Trondheim nå så raskt som mulig signaliserer internasjonalt at byen søker for tredje gang, sier Darell til NRK torsdag kveld.

Etter at vedtaket er klart, er Darell naturlig nok svært fornøyd.

– Det er veldig deilig, så nå er jeg veldig glad. Det har vært en interessant diskusjon i bystyret i kveld, men jeg er glad Trondheim kommune er med.

Guri Knotten Hetland ledet søkerkomiteen ved begge de to forrige søknadene om VM i Trondheim. I sluttrapporten etter 2023-søknaden pekte hun på at de siste tildelingene av skimesterskap ha gått til søkere som gjennomsnittlig har søkt 2,7 ganger.

– Det ser ut som at det er viktig å ha ansiennitet som søker. Jeg har tro på at sjansene er gode for å få det, hvis Trondheim søker nå.