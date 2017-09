Bjørn Tore Grøntvedt gikk dagens parade med sminke og høye hæler for å vise solidaritet med alle dem som ønsker å gjøre det samme, men som ikke tørr. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– I dag er det viktig å vise engasjement og solidaritet. Alle andre byer har gjort det fram til nå, og i dag er det Trondheim pride som gjelder, sier Bjørn Tore Grøntvedt.

Han var blant de mange tusen som lørdag formiddag tok turen ned til Trondheim sentrum for å delta på årets Pride-parade.

– Det er viktig å vise at vi står i ryggen på dem som kanskje ikke tørr å gå i år, men som blir med til neste år, sier Grøntvedt.

#gåformeg

Christine Gangstad Johansen ønsker å få mer oppmerksomhet rundt bifili og panfili i lørdagens parade. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Slagordet til årets parade er nemlig "gå for meg".

– Vi vet at det sitter mange hjemme og gruer seg til å gå ut som den man er. En mann i høye hæler eller ei dame som ønsker seg en mer androgyn stil. Det er dumt i 2017. Så da er det opp til oss å vise at vi tror på dem, sier Grøntvedt.

Men flere gikk også av andre årsaker. Christine Gangstad Johansen gikk også for å øke synligheten til undergrupper i det skeive miljøet.

– Vi er en gjeng som har starta en gruppe i Fri Norge for Bi- og panfile. Vi mener de ikke har nok synlighet i det skeive miljøet. De mindre gruppene føler seg bortgjemt i alt det flotte glitteret, sier Johansen.

Visepolitimester Marit Fostervold gikk også i dagens parade. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Kom fra Surnadal

Iselin Oye Vullum og Una Langeland Gravvold deltok på Pride for første gang. De to 14-åringene fikk noen til å kjøre dem fra Surnadal til Trondheim sånn at de kunne gå i paraden.

– Det er viktig å feire kjærligheten og Pride. Det viktig å få oppmerksomhet rundt de homofile sånn at det blir snakka om. Det er viktig at homofili ikke blir tabu lenger, sier Gravvold.